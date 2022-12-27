النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423)  الثلاثاء   27/12/2022

1985 م فلسطينيون ينفذون هجومين متوازيين على مسافرين إسرائيليين في مطاري روما وفيينا فيوقعان عدداً من القتلى والجرحى.

1960م المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون الذي انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 27-12-1960م إلى 11-1-1961م حضره كالعادة ممثلون عن الأحزاب والهيئات التنظيمية اليهودية الصهيونية وغير الصهيونية وكانت أبرز القضايا التي ناقشتها العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والمنظمة الصهيونية العالمية ومكانتها الرسمية في ضوء الانتقادات التي وجهها بن غوريون في المنظمة الصهيونية.