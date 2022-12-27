النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423) الثلاثاء 27/12/2022
أخبار فلسطينية
"حماس" في ذكرى العدوان الأول على غزة: متمسكون بحقنا في المقاومة
"الدعليس" يطالب بمحاكمة قادة الاحتلال ورفع الحصار عن غزة
الخارجية الفلسطينية تُدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة
في ذكرى معركة الفرقان.. "حماس": شعبنا سيواصل مقاومته حتى زوال الاحتلال
بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدّدة
القانوع: غزة تعرّضت لأكبر وأعنف ضربة جوية خلال عدوان 2008
24 معتقلا بالضفة بينهم أسرى محررون وطلاب جامعات
أخبار إسرائيلية
نتنياهو ينتقد حلفاءه على تصريحات عنصرية ويتنصل من تهديدات ابنه للشرطة
لهذا السبب .. نجل نتنياهو يثير ضجة في "إسرائيل"
نتانياهو سيعرض حكومته الخميس على الكنيست
نتنياهو: التطبيع مع السعودية سيعني نهاية الصراع العربي- الإسرائيلي
تنازلات نتنياهو لسموتريتش وبن غفير المضرة للجيش
كوخافي يحذر: التغييرات في الصلاحيات ستخلق فوضى في الجيش "الإسرائيلي"..!
اخبار دولية وعربية
موسكو تهدد باللجوء للقضاء لاستعادة ملكية ثلاث كنائس في القدس
منذ العام 2018.. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
البرد القارص يجتاح الأسرى في السجون الإسرائيلية.. والاحتلال يتجاهل المأساة ويمنع الأغطية والملابس الشتوية
هجمات للمستوطنين على الأقصى ونابلس.. و”الشاباك” الإسرائيلي يزعم اعتقال خلية لتنفيذ عمليات مقاومة
“فتح” تتعهد بإفشال خطط “الفاشيين الجدد” في إسرائيل.. و”حماس” تحذر من استهداف الأقصى
سلطات الاحتلال تفتح السدود المائية مجددا وتغرق مساحات واسعة من أراضي غزة الزراعية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
محو قرية العراقيب الفلسطينية في النقب عن بِكرة أبيها للمرة الـ211- (صور وفيديوهات)
الشرق الأوسط
استغاثة فلسطينية لوقف فتح السدود المائية الإسرائيلية على غزة
الاهرام المصرية
نتانياهو سيعرض حكومته الخميس على الكنيست
الخارجية الفلسطينية تُدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة
الشروق المصرية
القوات الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية
إسرائيل: حكومة نتنياهو اليمينية تؤدي اليمين الدستورية الخميس المقبل
الغد الأردنية
مخطط تهويدي بيد المتطرفين لاقتطاع أجزاء من “الأقصى” لتأدية طقوسهم
الشرق القطرية
" غزة.. الأمطار تبتلع بيوت الأسر الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيا في الضفة الغربية
هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 600 حالة حبس منزلي بحق أطفال فلسطينيين في 2022
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو مستوطنون يستولون على 5 دونمات في وادي حلوة بالقدس
دعوات في الداخل المحتل لمواصلة مناصرة معتقلي "هبة الكرامة"
نيران المستوطنين كادت تستنسخ جريمة حرق عائلة "دوابشة"
قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً خلال حملة تركّزت شرق رام الله
"الداخلية" بغزة: نهضنا من بين الركام وحافظنا على استقرار الجبهة الداخلية
القدس المحلية
طالت نادي سلواد ومنزل رئيس نادي الأسير.. حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية
هيئة الأسرى" تدين اقتحام منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس
إصابة مواطن برصاص مجهولين في جنين
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل 27 مواطنا من الضفة
المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
الأسير كمال يحيى من جنين يدخل عامه الـ17 في الأسر
القدس: مستوطنون يستولون على 5 دونمات في واد حلوة والاحتلال يعتقل ثلاثة شبان
جريدة الأيام
مستوطنون يحرقون مركبات ومنازل في عوريف وبورين
»المنخفض يتسبب بغرق عشرات المنازل والشوارع وإصابة 9 مواطنين في القطاع
»"العليا" الإسرائيلية تمهل النيابة 3 أيام للرد حول عدم تسليم جثمان الشهيد...
»التعديلات والتشريعات في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية عنصرية ضد العرب
»أميركا: عاصفة "القرن" الثلجية تخلّف نحو 50 قتيلاً
»مبدعون فلسطينيّون يغيبون عن المشهد الثقافي في العام 2022
»الدوري الإنجليزي: أرسنال يُحصن صدارته بثلاثية ونيوكاسل يقتحم الوصافة...
»إصابات خلال عمليات لجيش الاحتلال ومستوطنون ينفذون اقتحامات للأقصى
وكالة صفا
ماذا قالت "الداخلية" بغزة في ذكرى عدوان 2008؟
"حماس" بذكرى "الفرقان": شعبنا سيواصل مقاومته حتى التحرير
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بلدة سلواد
انتظام الدراسة بالمدارس والجامعات بغزة غدًا
الاحتلال يؤيد قرار هدم منزل عائلة الشهيد الجعبري بالخليل
إرهاب المستوطنين يتصاعد على أعتاب تولي حكومة نتنياهو المتطرفة
صور الدفاع المدني ينفذ 212 مهمة منذ بدء المنخفض
صور مستوطنون يستولون على أرض في منطقة العين بسلوان
الهيئة المستقلة": الاحتلال يتحمل المسؤولية القانونية عن فتح السدود
المرور: إصابة في حادثي سير خلال الـ24 ساعة الماضية
14 عاماً على أول حرب على غزة العام 2008
في ذكرى الفرقان .. الأجهزة الأمنية نهضت من بين الركام
الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز شرق خانيونس
محدث قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
فلسطين اليوم
لصالح التوسع الاستيطاني
بالفيديو مهمة دينيا وتاريخياً ..الاحتلال يستولي على أرض الحمــــــرا" أهم منطقــة في واد حلوة بالقدس
اقتصاد غزة 2022 يُغلق عاماً مُثقلاً بالأزمات الاحتلال سببها والحرب الروسية الأوكرانية زادت الطين بلة...!
اعتقالات في الضفة تطال أكثر من 20 مواطناً جلهم طلاب جامعات وأسرى محررون
المتطرفان "بن غفير" و"سموتريتش" يُشعلان الصراع بين "نتنياهو" و"كوخافي"
مناورة "إسرائيلية" في غلاف غزة بمشاركة جميع القوات العسكرية
تفاصيل مهام الدفاع المدني في غزة خلال المنخفض الجوي الأخير
أبو مجاهد: الحكومة الصهيونية المتطرفة يجب أن تُوحّد شعبنا على برنامج سياسي مقاوم
رضوان: معركة "الفرقان" رسّخت قواعد اشتباك جديدة وأحدثت توازن الردع مع العدو
سما نيوز
بعد قانون بن غفير: الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش
عرين الأسود تستهدف معسكر وحاجز حوارة
قانون جديد" لحكومة نتنياهو القادمة يثير عاصفة في "إسرائيل" (فيديو)
هآرتس: تنازلات نتنياهو لبن غفير وسموتريتش خطر على الجيش الإسرائيلي
مستوطنون يستولون على أرض في سلوان
الداخلية بغزة: قادرون على مواجهة التحديات بفضل حاضنتنا الشعبية
بنك فلسطين وبلدية رام الله يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية
عرب 48
مستوطنون يستولون على أرض لدير الروم الأرثوذكس بسلوان
الاحتلال يصادق على هدم منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل
اقتحامات للأقصى وهدم ورشة صناعية بالخليل
وكالة وفا
المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد ...
الأسير كمال يحيى من جنين يدخل عامه الـ17 في ا ...
الخليل: الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويفتش منزل ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 كانون أول (ديسمبر)
- 2008 م بدء الحرب العدوانية الإجرامية الإسرائيلية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
- 2004م عملية اغتيال من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية للمناضل وائل محمد الرياضي 35 عاماً من قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وهو من مخيم بلاطة القريب من نابلس.
- 1985 م فلسطينيون ينفذون هجومين متوازيين على مسافرين إسرائيليين في مطاري روما وفيينا فيوقعان عدداً من القتلى والجرحى.
- 1966م رئيس م.ت.ف أحمد الشقيري يحل اللجنة التنفيذية ويعلن إعادة تشكيلها تشكيلاً (ثورياً).
- 1960م المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون الذي انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 27-12-1960م إلى 11-1-1961م حضره كالعادة ممثلون عن الأحزاب والهيئات التنظيمية اليهودية الصهيونية وغير الصهيونية وكانت أبرز القضايا التي ناقشتها العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والمنظمة الصهيونية العالمية ومكانتها الرسمية في ضوء الانتقادات التي وجهها بن غوريون في المنظمة الصهيونية.
- 1948 م اندلاع معارك عنيفة بين المجاهدين العرب والجماعات الإرهابية اليهودية للسيطرة على ضاحية القدس الغربية.
- 1945 م عصابة الارغون الصهيونية الإرهابية تقتل خمسة من أفراد الجيش والبوليس البريطاني في القدس ويافا وتل أبيب.