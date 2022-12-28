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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2424) الاربعاء28 ديسمبر 2022

28 كانون أول / ديسمبر 2022 11:32

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2424) الاربعاء28 ديسمبر  2022

أخبار فلسطينية

رئيس المجلس الوطني يرفض دعوات تشكيل “مجلس انتقالي”.. ويؤكد: المطلب يستهدف المنظمة ككيان قائم وجوديا

 

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  • تحرك تشريعي عُماني لتوسيع مقاطعة إسرائيل... ماذا عن فتح الأجواء؟

 

 

 

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الإعلام العبري: 29 قتيلًا و129 مصابًا في سلسلة عمليات فلسطينية خلال 2022

 

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تقرير "الفرقان".. معركة فاصلة أفشلت أهدافَ الاحتلال وأسّست لضرب (تل أبيب)

 

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"حماس" تنفي صحة الأنباء حول وجود صفقة تبادل

 

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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

 

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حملاتُ دهمٍ واعتقالاتٍ بالضفة واشتباكات في رام الله وجنين

 

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الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

 

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وكالة صفا

  • بؤرة الصراع التي ستفجر الأوضاع"
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"غانتس" يدعو للاستعداد لتصعيد أمني قاسٍ

 

وكالة سما

فلسطين اليوم

31 قتيلاً "إسرائيليا" و224 شهيداً

 

سرايا القدس-مجموعات جبع تستهدف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة جبع بجنين

 

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بالفيديو اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين فجراً

 

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عرب 48

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وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

28 كانون أول (ديسمبر)

  • 2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
  • 2008 م قامت قوات الاحتلال بقصف مقار وأبراج صحفية إذ استهدفت طائرات الاحتلال ثاني أيام العدوان وفي هذا التاريخ استهدفت مقر فضائية الأقصى غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، مما أدى إلى تدميره بصورة كاملة وانقطاع البث لدقائق قليلة، قبل أن تعاود الفضائية البث من مكان مجهول.
  • 2000م عبوة ناسفة تنفجر في دورية عسكريّة صهيونية عند معبر صوفا قرب رفح ، و تؤدّي إلى مصرع جنديين صهيونيين و جرح آخر ن و الجهاد الإسلامي تتبنّى العمليّة
  • 2000م كتائب القسّام تستهدف حافلة صهيونية في تل أبيب بعمليّة استشهاديّة ممّا أدّى إلى تدميرها و جرح 13 صهيونياً اثنان منهم بحالة خطرة.
  • 2001م الشهيد محمود البرعي من سرايا القدس من سكان مخيم جباليا يهاجم دورية عسكرية شرق مدينة غزة طريق معبر المنطار، وحسب اعترافات العدو أوقع عدداً من الإصابات
  • 1976 م محكمة إسرائيلية تسمح ليهود من حركة "هاتحياه" المتطرفة ونواب في الكنيست (البرلمان) بأداء الطقوس التوراتية في الحرم القدسي الشريف أول مرة منذ احتلاله في حزيران (يونيو) 1967، لكن حراس الحرم منعوهم من ذلك.
  • 1947 م مجموعة إرهابية يهودية تهاجم مقهى اللفتاوي في البلدة القديمة من القدس العربية فتقتل وتجرح سبعة عشر مواطناً فلسطينياً.
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