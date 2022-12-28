النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2424) الاربعاء28 ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
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- فصائل فلسطينية: حكومة نتنياهو لن تنجح في القضاء على المقاومة
- الخارجية الفلسطينية: إقرار الكنيست صلاحيات بن جفير وسموتريتش خطر بالغ
- حماس تنفي ما تناقلته وسائل إعلام حول تفاصيل صفقة أسرى
- فصائل فلسطينية: حكومة نتنياهو لن تنجح في القضاء على المقاومة
- المسجد الأقصى في 2022.. تصاعد خطير بمحاولات فرض "الوجود اليهودي"
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رئيس المجلس الوطني يرفض دعوات تشكيل “مجلس انتقالي”.. ويؤكد: المطلب يستهدف المنظمة ككيان قائم وجوديا
أخبار إسرائيلي
- غانتس : أصدرت تعليمات بالاستعداد لتصعيد أمني
- كتاب إسرائيليون يدعمون قانون “إعدام الأسرى” الفلسطينيين
- الليكود والصهيونية الدينية يتفقان على توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل
- تقرير: اتفاق إسرائيلي – أردني على صفقة تبادل أسرى.. حماس تنفي
- إذاعة عبرية تكشف: منفذ عملية القدس مر من حاجز إسرائيلي بدون تفتيش
- معطيات رسمية: 29 إسرائيليًا قتلوا و128 أصيبوا في هجمات فلسطينية خلال 2022
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اخبار دولية
اخبار عربية
- تحرك تشريعي عُماني لتوسيع مقاطعة إسرائيل... ماذا عن فتح الأجواء؟
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الضفة.. إصابة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق
- الهيئة الإسلامية المسيحية في القدس” تعتبر تمويل الاحتلال فعاليات عيد الميلاد عملا لإضفاء الطابع اليهودي للمدينة
- مجلس “أوقاف القدس” يحذر من عسكرة ساحات المسجد الأقصى
- إسرائيل: منفذ الهجوم بمحطتين للحافلات بالقدس الشهر الماضي يشتبه أنه من “تنظيم الدولة”
- مظاهرتان في رام الله وغزة للمطالبة بالإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين تحتجزهم سلطات الاحتلال- (صور وفيديوهات)
- رئيس المجلس الوطني يرفض دعوات تشكيل “مجلس انتقالي”.. ويؤكد: المطلب يستهدف المنظمة ككيان قائم وجوديا
- المقاومة تتجهز لما بعد تنصيب حكومة نتنياهو المتطرفة.. وجيش الاحتلال يجري مناورة في “غلاف غزة”
- كتاب إسرائيليون يدعمون قانون “إعدام الأسرى” الفلسطينيين
- فصائل فلسطينية: حكومة نتنياهو لن تنجح في القضاء على المقاومة
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الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- الاستيطان يكشّر عن أنيابه: القدس تحت مقصلة التهويد
- إردوغان يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة إسرائيلية
- «كفر قاسم» تطلق الإنذار: متى يشتعل الداخل المحتل؟
الغد الأردنية
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى
- نتنياهو يعين “هنغبي” رئيسا لمجلس الأمن القومي “الإسرائيلي”
- اقتصاد فلسطين في 2022.. أزمة الرواتب تتصدر المشهد
الاهرام المصرية
”الشروق المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة كبرى لاسترداد جثامين الشهداء عند حاجز «قلنديا»
- مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الإعلام العبري: 29 قتيلًا و129 مصابًا في سلسلة عمليات فلسطينية خلال 2022
تقرير "الفرقان".. معركة فاصلة أفشلت أهدافَ الاحتلال وأسّست لضرب (تل أبيب)
"حماس" تنفي صحة الأنباء حول وجود صفقة تبادل
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
حملاتُ دهمٍ واعتقالاتٍ بالضفة واشتباكات في رام الله وجنين
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة
صحيفة الأيام
صحيفة القدس
» الحياة الجديدة
وكالة الرأي
وكالة صفا
- بؤرة الصراع التي ستفجر الأوضاع"
"غانتس" يدعو للاستعداد لتصعيد أمني قاسٍ
وكالة سما
- قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية القدس المزدوجة
- "الغرفة المشتركة" تنفذ مناورة "الركن الشديد 3"
- هل تحتاج السعوديّة إلى التطبيع مع إسرائيل؟.. إعلام إسرائيلي يُجيب!
- صحيفة: "لقاءات فلسطينية أردنية مصرية" لترتيب الأوضاع بعد رحيل الرئيس عباس
- غانتس : أصدرت تعليمات بالاستعداد لتصعيد أمني
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فلسطين اليوم
31 قتيلاً "إسرائيليا" و224 شهيداً
سرايا القدس-مجموعات جبع تستهدف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة جبع بجنين
بالفيديو اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين فجراً
عرب 48
- الاحتلال يصادر منشآت بالأغوار ويستهدف الصيادين والمزارعين بغزة
- مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل واعتقالات في باب العامود
- الزبيدي يقدم طلبا مستعجلا للتبرع بنخاعه العظمي للأسير وليد دقة
- الليكود والصهيونية الدينية يتفقان على توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل
- تقرير: اتفاق إسرائيلي – أردني على صفقة تبادل أسرى.. حماس تنفي
- اعتقال صحافي إسرائيلي رافض للاحتلال
- مسؤول أذربيجاني رفيع يبحث إيران في إسرائيل
- تحرك تشريعي عُماني لتوسيع مقاطعة إسرائيل... ماذا عن فتح الأجواء؟
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وكالة وفا
- تمهيدا للاستيلاء عليها: مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار
- تعافي محدود للاقتصاد عام 2022 وتباطؤ متوقع العام المقبل
- الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخر في مخيم الدهيشة
- الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين وصهريجين وشاحنة في الأغوا ...
حدث في مثل هذا اليوم
28 كانون أول (ديسمبر)
- 2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
- 2008 م قامت قوات الاحتلال بقصف مقار وأبراج صحفية إذ استهدفت طائرات الاحتلال ثاني أيام العدوان وفي هذا التاريخ استهدفت مقر فضائية الأقصى غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، مما أدى إلى تدميره بصورة كاملة وانقطاع البث لدقائق قليلة، قبل أن تعاود الفضائية البث من مكان مجهول.
- 2000م عبوة ناسفة تنفجر في دورية عسكريّة صهيونية عند معبر صوفا قرب رفح ، و تؤدّي إلى مصرع جنديين صهيونيين و جرح آخر ن و الجهاد الإسلامي تتبنّى العمليّة
- 2000م كتائب القسّام تستهدف حافلة صهيونية في تل أبيب بعمليّة استشهاديّة ممّا أدّى إلى تدميرها و جرح 13 صهيونياً اثنان منهم بحالة خطرة.
- 2001م الشهيد محمود البرعي من سرايا القدس من سكان مخيم جباليا يهاجم دورية عسكرية شرق مدينة غزة طريق معبر المنطار، وحسب اعترافات العدو أوقع عدداً من الإصابات
- 1976 م محكمة إسرائيلية تسمح ليهود من حركة "هاتحياه" المتطرفة ونواب في الكنيست (البرلمان) بأداء الطقوس التوراتية في الحرم القدسي الشريف أول مرة منذ احتلاله في حزيران (يونيو) 1967، لكن حراس الحرم منعوهم من ذلك.
- 1947 م مجموعة إرهابية يهودية تهاجم مقهى اللفتاوي في البلدة القديمة من القدس العربية فتقتل وتجرح سبعة عشر مواطناً فلسطينياً.
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