النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2476) السبت 4/3/2023
أخبار فلسطينية
فلسطين ترحب بالإدانات الدولية لدعوة وزير إسرائيلي لـ”محو حوارة”- (تغريدة)
العمادي يصل غزة الاثنين المقبل لبحث هذه الملفات..
فلسطين تتهم القضاء الإسرائيلي بالتورط في التغطية على جرائم المستوطنين.. والتنديد الدولي بتصريحات سموترتش يتواصل
28 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
"أبو كويك": الأسرى مصممون على النصر وشعبنا ومقاومته يقفون صفًا واحدًا للدفاع عنهم
حماس": إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين يؤكد السلوك الفاشي للكيان
الإعلان عن وفاة شاب ثالث من غزة في مركب المهاجرين باليونان
النخالة" يدعو قوى شعبنا إلى الاستعداد للقتال
"القسام" في جنين: كل المؤامرات ستتحطم على صخرة المقاومة
"قاسم": إطلاق سراح المستوطنين بجريمة "حوارة" دليل على تواطؤ قضاء الاحتلال
أخبار إسرائيلية
قادة اليهود الأميركيين: لا ينبغي إعطاء سموتريش منصة في مجتمعنا
قناة عبرية: اتفاق بين دول قمة العقبة على خفض التصعيد
اخبار دولية
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينتقد دعوة وزير إسرائيلي لمحو بلدة حوارة الفلسطينية
دموع أوروبية على جرح “حوارة”: دبلوماسيون من 20 دولة يتفقدون البلدة بعد إرهاب المستوطنين- (صور)
جنيف: الدول العربية تدين التصعيد الإسرائيلي بفلسطين
باريس تدعو إسرائيل للعمل بالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين الفلسطينيين
مصادر أمريكية لـ«الشروق»: أي وقف حقيقي للتنسيق الأمني سيؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية فورا
الخارجية الفرنسية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي عن محو بلدة حوارة الفلسطينية مرفوضة
5 آلاف أميركي يوقعون على عريضة تطالب بمنع دخول سموتريتش إلى الولايات المتحدة
أخبار عربية
الحكم المحلي العربي في إسرائيل يرفض أي تعامل مع الوزير الإرهابي بن غفير
قمة العقبة: البيان الختامي لا يعكس حقيقة ما جرى التوصل إليه وكان مجرد إعلان بروتوكولي
مصر تدين التصريحات التحريضية لوزير إسرائيلي
الكويت: استخدام إسرائيل الأسلحة النارية ضد المدنيين في فلسطين جريمة حرب
الكويت تُدين وتستنكر بشدة التصريحات العنصرية المتطرفة لمسئول إسرائيلي
السعودية تستنكر بشدة مطالبة مسؤول إسرائيلي محو قرية حوارة الفلسطينية
الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي دعا إلى تدمير قرية فلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جماهير حاشدة تشيّع جثمان شهيد فتى في قلقيلية وإصابة العشرات في مسيرات الاستيطان
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مواجهات بالضفة
وزير فلسطيني سابق يطالب بجعل مخلفات “جريمة حرق حوارة” جزءا من نصب تذكاري
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مواجهات بالضفة
الشرق الاوسط
مصر تدين التصريحات التحريضية لوزير إسرائيلي
الخليج الاماراتية
مصر تدين التصريحات «التحريضية» لوزير إسرائيلي حول «حوارة» الفلسطينية
الاهرام المصرية
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في "نابلس"
الكويت ترحب بتقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن المساءلة لجميع الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة
مراقب فلسطين الدائم: إسرائيل هي المنتهك الأول لميثاق الأمم المتحدة
الشروق المصرية
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل واعتقال أحدهم
فلسطين ترحب بردود الفعل الدولية على تصريحات وزير إسرائيلي متطرف دعا لمحو بلدة فلسطينية
مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين جنوب نابلس
الاخبار اللبنانية
«حماس»: العلاقة مع دمشق عادت إلى طبيعتها
الغد الأردنية
مفوض حقوق الإنسان: الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي
وفد دبلوماسي عالمي يزور “حوارة” ويدين اعتداءات المستوطنين
فلسطينيو الداخل عالقون في براثن الجريمة المنظمة
قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بمداهمات بالضفة والقدس
عنف المستوطنين الدموي بالضفة مرشح للتصاعد
الشرق القطرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين طالت 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مصرع 4 مواطنين و17 إصابة في حوادث سير بالضفة
توصيات بتدعيم القطاع الزراعي بأنظمة الطاقة المتجددة
الداخلية بغزة: 12013 مغادراً و12688 وافداً عبر حاجز بيت حانون
توصيات بتدعيم القطاع الزراعي بأنظمة الطاقة المتجددة
إصابتان برصاص الاحتلال في الخليل
أهالي سلوان يتصدون للاحتلال ويؤكدون رفضهم كل مخططات الهدم والتهجير
القدس المحلية
مصرع 4 مواطنين وإصابة 17 في 3 حوادث سير منفصلة بالضفة الغربية
إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار قرب الخليل
وفاة مبعد من بيت لحم إلى قطاع غزة
أهالي "بيتا" يؤكدون جاهزيتهم للتصدي للمستوطنين
"الجهاد الإسلامي" تنتخب اليوم مكتبها السياسي بغزة
تواصل الإدانات العربية والدولية لتصريحات سموتريتش
الاحتلال يعتدي على الأسير زكريا الزبيدي
الحياة الجديدة
الضحية الرابعة منذ ليلة أمس.. مصرع مواطن جراء حادث سير على طريق عيون الحرامية
الاحتلال يقمع مسيرة لمتضامنين إسرائيليين جنوب نابلس
الاحتلال يعتدي على المواطنين في خيمة الإسناد ببلدة سلوان
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في محافظات الضفة
الأيام
عشرات الإصابات خلال التصدي لاعتداءات واقتحامات المستوطنين وقمع مسيرات...
قمع مسيرة متضامنين مع حوارة جنوب نابلس
الاحتلال يقمع مسيرة في حيّ الشيخ جرّاح وفعالية رافضة لقرارات الهدم والتهجير...
عزون تشيّع الفتى الشهيد ووقوع مواجهات مع الاحتلال
إدارة بايدن تقاطع زيارة سموتريتش إلى واشنطن
لجنة إسرائيلية تدفع بخطة توسعة لمستوطنة "نوف تسيون" على أراضي جبل المكبر
غوتيريس: الفلسطينيون يعانون جحيماً والوضع في غزة سيّئ
إسرائيل: تصاعد الحركة الاحتجاجية في صفوف قوات الاحتياط ضد إضعاف القضاء
وكالة صفا
كتيبة طولكرم: ندعو أبناء شعبنا للالتفاف حولنا ضد المؤامرات التي تحاك ضدنا
"حملة المقاطعة" ترحب بموقف طرد الاحتلال من الاتحاد الافريقي
الضفة تسجل 28 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
"بدران": الفلسطينيون مجمعون على المقاومة لمواجهة الاحتلال
"القسام" في جنين: كل المؤامرات ستتحطم على صخرة المقاومة
الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية لليوم الـ19 على التوالي
اعتقال مواطن من قباطية واقتحام قرى وبلدات جنين
وكيل الحكم المحلي يُتابع عملية إطفاء حريق مكب جحر الديك
بلدية غزة: استمرار جهود إخماد الحريق في مكب جحر الديك
إصابات بالاختناق خلال مواجهات في حوارة وسبسطية
الاحتلال يستهدف الطواقم العاملة على إخماد حريق مكب النفايات
تعليم الغرب يُكرم المشرف التربوي د.ماجد الرنتيسي لبلوغة سن التقاعد
فلسطين اليوم
خلال مهرجان تأبين لشهداء جنين
القائد "النخالة" يدعو لتجاوز الحزبية الضيقة و حمل المسؤولية بما يخدم طموح شعبنا
مسؤول أمريكي يصف سموتريتس: هــذا شخـــص غبــــي..؟!
وسط تدهور وضعه الصحي... القيادي عدنان يواصل إضرابه في سجون الاحتلال
العمادي يصل غزة الاثنين المقبل لبحث هذه الملفات!
سما نيوز
كيف تؤثر أزمة تعديلات القضاء في اسرائيل على فعالية سلاح الجو؟
إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في الخليل فجر اليوم
السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة
أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة
إدارة سجون الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسير زكريا الزبيدي
وصول 3 جثث إلى مشافٍ في رام الله ونابلس جراء حادث سير قرب ترسمعيا
مهرجان تأبين لشهداء جنين
عرب 48
اعتداءات المستوطنين مستمرة: إصابات برصاص الاحتلال في الضفة
استمرار التنديد بتصريحات سموتريتش العنصرية بشأن حوارة
حركة الشبيبة الطلابية تفوز بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة الخليل
وكالة وفا
اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين ...
شرطة سجن "ايشل" تعتدي بالضرب على الأسير زكريا ...
فرنسا: تصريحات سموتريتش غير مقبولة وتؤدي لزيا ...
مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات سموتريتش ال ...
حدث في مثل هذا اليوم
3 آذار (مارس)
- 2003م في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث اجتاحت عشرات الدبابات والآليات مدعومة بمروحيات الأباتشي مخيم البريج شرق مدينة غزة وأسفر عنها استشهاد 8 بينهم امرأة حامل.
- 2002م عملية بطولية على حاجز كيسوفيم ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين على حاجز "كيسوفيم" قرب خان يونس في عملية مشتركة لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى.
- 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس في حي بيت إسرائيل وأسفرت هذه العملية عن مقتل 9 من الصهاينة وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية.
- 1996م تنفيذ عملية استشهادية في حافلة ركاب إسرائيلية في مدينة القدس قام بها رائد عبد الكريم الشرنوبي" التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أدت العملية إلى مقتل 19 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
- 1948م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة، فتقتل أحد عشر وتجرح سبعة وعشرين من المدنيين الفلسطينيين
- 1938م اندلاع معركة اليامون، حدثت بين الثوار الفلسطينيين بقيادة الشيخ القسامي عطية أحمد عوض قائد منطقة نابلس- جنين وبين الجيش البريطاني بقيادة البريغادير إيفتس وأسفرت عن مقتل 70 وجرح العشرات وإصابة 5 طائرات حربية بينما كانت خسارة الثوار 39 شهيداً بينهم القائد القسامي عطية أحمد عوض.
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