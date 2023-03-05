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التعليم شرق غزة تفتتح دورة علوم الدفاع المدني لقادة الكشافة في المدارس

05 آذار / مارس 2023 01:47

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غزة- وكالة الرأي 
افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة وبالتعاون مع الدفاع المدني في محافظة غزة دورة علوم الدفاع المدني لقادة العمل الكشفي في المدارس.

وحضر افتتاح الدورة التي تعقد في مركز التدريب التربوي د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية ,أ. عبد الغني الشيخ مدير دائرة مدير دائرة القيادات الطلابية ,أ.بكر مرتجي رئيس قسم النشاط الرياضي في وزارة التربية والتعليم العالي ,أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب التربوي , أيمن شابط رئيس شعبة الكشافة.

وأكد عامر على أهمية عقد مثل هذه الدورات المهمة التي تفيد في حالات وقوع الخطر سواء في البيوت أو المدارس , مضيفاً أنها تساعدهم في تجنب حدوث الأضرار المادية والشرية.

ووجه عامر شكره للدفاع المدني على التعاون المستمر مع وزارة التعليم والمديرية في تسهيل المهام وتقديم الدورات المختصة بهذا المجال .

بدوره، بين الشيخ أن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم في تثقيف ونشر وتعلم مهارات الدفاع الفاع المدني والحماية المدنية للقادة الكشفين , مثنياً على جهود مديرية التعليم شرق غزة في عقد الدورات المهمة والمميزة التي تخدم الطلبة والمجتمع المحلى.

ويحاضر في الدورة التي تعقد بواقع 16 ساعة تدريبية الرائد الحقوقي في الدفاع المدني رامي دبابش يتناول فيها عناوين الحرائق وطرق الإطفاء ,التدريب على الاخلاء في حالات الطوارئ ,
 

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