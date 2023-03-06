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التعليم تُكمل استعداداتها للمعرض التقني 2023 يوم غد الثلاثاء

06 آذار / مارس 2023 10:53

التعليم تُكمل استعداداتها للمعرض التقني 2023 يوم غد الثلاثاء
التعليم تُكمل استعداداتها للمعرض التقني 2023 يوم غد الثلاثاء

غزة - وكالة الرأي

أكملت وزارة التربية والتعليم العالي الاستعدادات لتنظيم المعرض التقني 2023 والخاص بمشاريع تخرج طلبة التعليم التقني في مؤسسات التعليم العالي.

حيث سيُعقد المعرض يوم غدٍ الثلاثاء 7 مارس، ويوم الخميس 9 مارس 2023 في قاعة الشاليهات بمدينة غزة.

 وسيشهد المعرض تقديم 100 مشروع إبداعي وابتكاري من طلبة الجامعات والكليات بقطاع غزة وذلك في 3 مجالات هي: المجال الهندسي والتقني، مجال البرمجة وقواعد البيانات، ومجال الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي.

ومن المتوقع أن تُظهر المشاريع وأفكار الطلبة الريادية منتجات تخدم الواقع وتفيد المجتمع الفلسطيني والحياة الإنسانية بشكل عام.

يذكر أن المعرض يأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير وتعزيز قطاع التعليم التقني في فلسطين، والترويج لهذا الفرع التعليمي المهم الذي له علاقة وثيقة بالتنمية الوطنية المستدامة، كما يسعى إلى تسويق أفكار وابتكارات خريجي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وربط الخريجين بسوق العمل.

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