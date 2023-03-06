التعليم يتابع تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة بين المدارس الثانوية

غزة - وكالة الرأي

تابع وفد من مديرية التربية والتعليم غرب غزة استمرار تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة بين المدارس الثانوية وذلك ضمن برنامج طموح لطلبة الثانوية العامة.

وضم الوفد أ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم، ود. خالد المزين مدير الدائرة الإدارية، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.

وأكد الدلو على أن المسابقة تهدف إلى رفع الروح التنافسية عند الطالبات، مشيراً إلى حرص المديرية على تنفيذ الأنشطة التربوية والرياضية والاهتمام بمواهب الطلبة وتنميتها ورعايتها.

وشكر مدير التعليم أقسام المديرية والمشرفين ومدراء المدارس والمعلمين على جهودهم الكبيرة التي بيذلوها من أجل تفعيل برنامج طموح وصولاً إلى أعلى مراتب التفوق للطلبة المشاركين في البرنامج.