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التعليم تُوزّع كراسي كهربائية على الطلبة ذوي الإعاقة الحركية

06 آذار / مارس 2023 09:17

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غزة-الرأي:

وزّعت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع مؤسسة أمان فلسطين كراسي كهربائية متحركة (السكوتر) على عدد من الطلبة ذوي الإعاقة الحركية، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وشارك في التوزيع د. أحمد أبو ندا الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، ود. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، وأ. عائد الربعي مدير عام التخطيط والتطوير، وم. خلدون محمد مدير المشاريع، ود. باسل شبير أخصائي العلاج الطبيعي، وم. عمر صيام مدير مؤسسة أمان فلسطين.

وأكد أبو ندا أن الاحتفال اليوم بتسليم الكراسي الكهربائية للطلبة ذوي الإعاقة الحركية جاء من أجل التخفيف عنهم ومراعاة حقوقهم، مبيناً أن الوزارة تعمل دوماً على توفير ما يلزم لتسهيل دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، ومساعدتهم في متابعة مشوارهم التعليمي، مقدماً الشكر لمؤسسة أمان الداعمة على جهودها.

بدوره بيّن أبو فضة أن وزارة التعليم استطاعت وبجهد كبير توفير هذه المساعدة بدعم من مؤسسة أمان فلسطين، لافتاً أن إدارته تعمل على التنسيق والتشبيك مع مراكز وقطاعات مختلفة لخدمة قضاياهم، مرحباً بكافة المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات المميزة للطلبة.

من جهتهم قدّم الطلبة وأولياء الأمور الشكر لوزارة التعليم على هذا الجهد، مثمنين الخدمات التي تقدمها الوزارة لطلبة المدارس والعملية التعليمية.

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