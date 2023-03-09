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سلطة المياه وجودة البيئة تشارك في اللجنة الإدارية الحكومية للأزمات

09 آذار / مارس 2023 10:07

سلطة المياه وجودة البيئة تشارك في اللجنة الإدارية الحكومية للأزمات
سلطة المياه وجودة البيئة تشارك في اللجنة الإدارية الحكومية للأزمات

غزة - وكالة الرأي:

شاركت سلطة المياه وجودة البيئة في اللجنة الادارية الحكومية للازمات والكوارث، حيث عقدت اجتماعها الثاني في مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم وهي عضو مشارك في اللجنة الحكومية، حيث تم مناقشة احتمالية وقوع زلازل قوية في قطاع غزة وآلية التعامل معها بإنشاء خطة طوارئ مركزية لجميع الجهات الحكومية تكون جاهزة للبدء بتنفيذها غي حال وقوع أي كارثة تتعلق بالزلازل.

حيث تم طرح امكانية تأسيس مركز قومي للزلازل والكوارث يضم ذوي الاختصاص من الجهات الحكومية والخبراء في المجال، حيث صرح م. تامر نصار عضو اللجنة عن قرب انتهاء تجهيز خطة الطوارئ الخاصة بسلطة المياه وجودة البيئة، وأكد ايضا على ضرورة البدء فعليا بتشكيل مركز قومي للزلازل والكوارث والذي يمكن ان يكون الداعم الاكبر لوضع الخطط التفصيلية للطوارئ والكوارث بأنواعها، بالإضافة إلى توحيد جهة الاختصاص وتوحيد جهات العمل كلٌ حسب دوره وامكانياته.

كما اكدت اللجنة على تجهيز ورشة عمل يكون من ضمنها عرض ومناقشة خطة الطوارئ التركية والتي تم التعامل بها خلال الكارثة الاخيرة التي حلت بها والاستفادة منها من خلال دمج بعض الافكار ضمن خطط الطوارئ الحكومية.

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