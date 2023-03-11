بلدية خان يونس تبحث سبل تطوير خدماتها بحي المواصي

غزة- وكالة الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة د. علاء الدين البطة مع لجنة المواصي غرب خان يونس، سبل تحسين واقع الخدمات في الحي، وأهم الاحتياجات الضرورية للسكان من مشاريع البنية التحتية والإنمائية.

وشارك في اللقاء نائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ، ورئيس لجان الأحياء في البلدية أ. عصام أبو شمالة، ورئيس لجنة حي المواصي أ. حمادة اللحام، وأعضاء لجنة الحي.

وأعرب د. البطة عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن البلدية تسعى بكل طاقاتها إلى تحسين مستوى الخدمات بالحي ودعم ومساندة السكان، لافتًا أنه سيكون هناك مشروعين للرقي بالحي في الفترة القادمة، وتطوير المتنزه الإقليمي، والسعي لتوفير الدعم لإنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية للارتقاء الأجيال القادمة وتوفر عنهم عناء المسير لمسافات بعيدة للوصول لمدارسهم في أحياء مجاورة.