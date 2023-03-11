وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبحث سبل تطوير خدماتها بحي المواصي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تشارك في ورشة جودة البرمجيات الذي تنظمه شركة WE WILL وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعقد التصفيات النهائية لمسابقة خان يونس للقراءة "5" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تفتتح مصلى مدرسة صبحة الحرازين الأساسية للبنين وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستخدم ميزة الدردشة بتطبيق Google Docs؟.. اعرف الخطوات وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر استخدام سماعات الأذن على قوة سمعك؟ وكالة الرأي الفلسطينية 8 مواد غذائية لتقوية الذاكرة لمن يعاني من النسيان وكالة الرأي الفلسطينية عكس الشائع: احذروا من إضافة الملح للماء عند سلق المعكرونة ! وكالة الرأي الفلسطينية تطور مذهل.. الذكاء الاصطناعي يحول أفكار البشر إلى صور وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تبحث سبل تطوير خدماتها بحي المواصي

11 آذار / مارس 2023 09:03

e381bcde0c82dbd10b1d906e180b84fa
e381bcde0c82dbd10b1d906e180b84fa

غزة- وكالة الرأي 

بحث رئيس بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة د. علاء الدين البطة مع لجنة المواصي غرب خان يونس، سبل تحسين واقع الخدمات في الحي، وأهم الاحتياجات الضرورية للسكان من مشاريع البنية التحتية والإنمائية.

وشارك في اللقاء نائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ، ورئيس لجان الأحياء في البلدية أ. عصام أبو شمالة، ورئيس لجنة حي المواصي أ. حمادة اللحام، وأعضاء لجنة الحي.

وأعرب د. البطة عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن البلدية تسعى بكل طاقاتها إلى تحسين مستوى الخدمات بالحي ودعم ومساندة السكان، لافتًا أنه سيكون هناك مشروعين للرقي بالحي في الفترة القادمة، وتطوير المتنزه الإقليمي، والسعي لتوفير الدعم لإنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية للارتقاء الأجيال القادمة وتوفر عنهم عناء المسير لمسافات بعيدة للوصول لمدارسهم في أحياء مجاورة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟