النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2481) الاثنين13 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- رئيس وزراء فلسطين: استمرار الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه المروعة نتيجة طبيعية لغياب المحاسبة الدولية
- فصائل فلسطينية تطلق “وثيقة جنين” لمواجهة الحكومة الإسرائيلية- (فيديو)
- موت بطيء للأسرى المرضى بسبب الإهمال الطبي
- 3 شهداء برصاص الاحتلال قرب نابلس
- الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم الـ27
- فتوح أمام الاتحاد البرلماني الدولي: شعبنا يعاني من التطهير العرقي والإرهاب
- اشتية: استمرار الاحتلال بجرائمه المروعة نتيجة طبيعية لغياب المحاسبة الدولية
أخبار إسرائيلي
- دعم إسرائيلي واسع لعصيان جنود الاحتياط
- نتنياهو يؤجل شرعنة بؤرة استيطانية وإخلاء تجمع سكني بالضفة
- رؤساء مستوطنات الضفة لهاليفي: نشعر بعدم الأمان
- محكمة إسرائيلية تلزم السلطة بدفع 15 مليون شيكل لعائلة 3 مستوطنين قتلوا بالضفة
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اخبار دولية
- الضغوط الدولية تجبر نتنياهو على تأجيل قانون «حماية الجنود»
- مؤتمر في باريس لتشجيع اليهود «النوعيين» على الهجرة إلى إسرائيل
- التعاون الإسلامي” تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي “بدم بارد” ثلاثة فلسطينيين
- نائب بلجيكي دعا لفرض سلسلة عقوبات على حكومة إسرائيل.. و”الأورومتوسطي”
- فرنسا تقرر مقاطعة سموتريتش
اخبار عربية
- البرلمان العربي يدعو لاتفاقية عالمية شاملة لحماية وتعزيز الأمن السيبراني
- الإمارات تجمد صفقة لشراء أنظمة عسكرية إسرائيلية "حساسة"
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الصحف العربية
القدس العربي
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- الأسرى يرفعون شعار “الثلاثاء الحمراء” في معركة “العصيان”.. والمواطنون يبدؤون بحملة الكترونية مساندة
- نائب بلجيكي دعا لفرض سلسلة عقوبات على حكومة إسرائيل.. و”الأورومتوسطي” يعقد جلسات ضغط ومناصرة لفضح انتهاكاتها
- وزير مالية الاحتلال يغادر إلى واشنطن وتنتظره مقاطعة رسمية
- الفصائل الفلسطينية تندد بجريمة نابلس الجديدة
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- نتنياهو يؤجل شرعنة بؤرة استيطانية وإخلاء تجمع سكني بالضفة
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الشرق الأوسط
- الاحتجاجات الإسرائيلية لعرقلة رحلة نتنياهو إلى برلين
- مقتل 3 فلسطينيين بـ«كمائن محكمة» قرب نابلس
- ضربات إسرائيلية تقتل ضابطاً سورياً واثنين من الميليشيات الإيرانية
- الضغوط الدولية تجبر نتنياهو على تأجيل قانون «حماية الجنود»
- مؤتمر في باريس لتشجيع اليهود «النوعيين» على الهجرة إلى إسرائيل
الغد الأردنية
- فلسطين: نصف مليون دولار منحة من قطر لبلدة حوارة
- دعم إسرائيلي واسع لعصيان جنود الاحتياط
- تفاصيل جديدة عن اشتباك نابلس: خطة محكمة…
الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في القدس ويحول والد شهيد من "جنين" للاعتقال الإداري
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وكالة الاناضول التركية
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الشروق المصرية
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الصحف المحلية
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صحيفة القدس
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- فرنسا تقرر مقاطعة سموتريتش
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عرب 48
- الإمارات تجمد صفقة لشراء أنظمة عسكرية إسرائيلية "حساسة"
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13 آذار (مارس)
- 2002م استشهد الصحفي الإيطالي رفائيل تشيريللو الذي يعمل في صحيفة كورييرا ديلا سيرا الايطالية بعد أن فتح جنود الاحتلال النار عليه وسط مدينة رام الله في مخيم قدوره .
- 2002م عملية فدائية وقعت في شمال فلسطين حيث تسلل اثنان من المقاومة اللبنانية التابعة لحزب الله واشتبكا مع وحدة إسرائيلية ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة عدد آخر.
- 1994م القوات الإسرائيلية تقتل لاجئا فلسطينيا في مخيم شمال الضفة الغربية المحتلة.
- 1985م الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير على منطقة مار الياس في البقاع اللبناني وتوقع خسائر مادية.
- 1957م تم إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، حيث تأسست إمارة شرق الأردن في مؤتمري القاهرة والقدس عام (1920و1921)، باتفاق تشرشل والأمير عبد الله الذي تبخرت آماله في محاربة فرنسا وتحرير دمشق، انتقاماً لأخيه فيصل الذي خلعته فرنسا عن عرش سورية، عندما لوح له تشرشل بالإمارة رغم معارضة والده واخواته، الذين كانوا يدركون أن هدف بريطانيا من وراء ذلك هو اختزال مطالب العرب وتعهداتها للشريف في أضيق نطاق.
- 1948م مهاجمة الهاجانة الإسرائيلية قرية الحسينية لليوم الثاني على التوالي في الجليل فهدمت بيوتها بالمتفجرات واستشهاد أكثر من 30 عربيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة بالإضافة إلى تدمير كبير في الممتلكات والبيوت.
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