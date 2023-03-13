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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2481) الاثنين13 مارس 2023

13 آذار / مارس 2023 09:56

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2481)   الاثنين13 مارس 2023

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حدث في مثل هذا اليوم

13 آذار (مارس)

  • 2002م استشهد الصحفي الإيطالي رفائيل تشيريللو الذي يعمل في صحيفة كورييرا ديلا سيرا الايطالية بعد أن فتح جنود الاحتلال النار عليه وسط مدينة رام الله في مخيم قدوره .
  • 2002م عملية فدائية وقعت في شمال فلسطين حيث تسلل اثنان من المقاومة اللبنانية التابعة لحزب الله واشتبكا مع وحدة إسرائيلية ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة عدد آخر.
  • 1994م القوات الإسرائيلية تقتل لاجئا فلسطينيا في مخيم شمال الضفة الغربية المحتلة.
  • 1985م الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير على منطقة مار الياس في البقاع اللبناني وتوقع خسائر مادية.
  • 1957م تم إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، حيث تأسست إمارة شرق الأردن في مؤتمري القاهرة والقدس عام (1920و1921)، باتفاق تشرشل والأمير عبد الله الذي تبخرت آماله في محاربة فرنسا وتحرير دمشق، انتقاماً لأخيه فيصل الذي خلعته فرنسا عن عرش سورية، عندما لوح له تشرشل بالإمارة رغم معارضة والده واخواته، الذين كانوا يدركون أن هدف بريطانيا من وراء ذلك هو اختزال مطالب العرب وتعهداتها للشريف في أضيق نطاق.
  • 1948م مهاجمة الهاجانة الإسرائيلية قرية الحسينية لليوم الثاني على التوالي في الجليل فهدمت بيوتها بالمتفجرات واستشهاد أكثر من 30 عربيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة بالإضافة إلى تدمير كبير في الممتلكات والبيوت.
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