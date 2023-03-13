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الدعليس: لن نتخلّف عن دعم صمود الجرحى وحفظ حقوقهم

13 آذار / مارس 2023 01:17

رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس
رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس

غزة - وكالة الرأي :

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، على الوقوف الكامل إلى جانب الجرحى ومساندتهم ودعم صمودهم وحقّهم الأصيل في الحصول على العلاج اللازم والرعاية الصحية المجانية، وتوفير جميع سبل الحياة الكريمة لهم بما يليق بعظيم تضحياتهم.

وقال الدعليس في تصريح صحفي بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني الذي يوافق اليوم، إن دعم صمود الجرحى واجب وطني وأخلاقي لن نتخلّف أو نحيد عنه.

وأضاف: "سنسعى جاهدين بكل قوّة للحفاظ على حقوقهم وقضاياهم العادلة والوفاء لدمائهم الطاهرة التي نزفت على طريق الحرية والاستقلال".

وقال إن يوم الجريح الفلسطيني هو مناسبة وطنية لتذكير العالم أجمع بفظاعة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الذين يدافعون عن حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وينشدون الحرية والانعتاق من الاحتلال.

وتابع: "سيبقى جرحانا الميامين تيجان فخر تزيّن ربوع الوطن وقناديل عزٍّ تنير لنا درب الحرية والاستقلال، وستظلُّ تضحياتهم محفورة في ذاكرة شعبنا ومسطَّرة في كتب التاريخ".

ولفت إلى ما قدمه الشعب الفلسطيني على مدى سنوات الكفاح والنضال الممتدّة منذ النكبة عام 1948 وحتى يومنا هذا حيث قدم أكثر من مليون ونصف المليون جريح، وما زال بعضهم يقبع أسيرًا في معتقلات الاحتلال ويعاني الإهمال الطبي ووحشة الزنازين.

 

 

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