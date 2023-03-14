التعليم في شرق خان يونس ينظم فعالية صحية بمدرسة ابن النفيس

غزة- وكالة الراي

نفذ قسم الصحة المدرسية بالمديرية فعالية صحية تخللها فطور صحي وعدد من الأنشطة الصحية (غسل الأيدي-نظافة الأسنان-الهرم الغذائي) بمدرسة ابن النفيس الأساسية للبنات بالتعاون مع مؤسسة جذور، بحضور د. أحمد لافي مدير التربية والتعليم، د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، د. خليل النجار رئيس قسم الصحة المدرسية، أ. ضياء الأغا رئيس شعبة الصحة، أ. أسامه عفيفة مشرف الصحة، وكان في استقبالهم أ. غادة برهوم مديرة مدرسة ابن النفيس الأساسية للبنات وأعضاء الهيئة التدريسية.

بدوره، أوضح لافي أن المديرية تحرص كل الحرص على صحة أبنائنا الطلبة انطلاقًا من المعنى الذي تتضمنه عبارة "العقل السليم في الجسم السليم"، وذلك من خلال متابعتها لأساليب التغذية المتبعة في مدارسها، ومراقبة الأغذية التي تقدم للطلبة والتي تساهم بها المؤسسات الأهلية، مثنيًا في الوقت ذاته على قسم الصحة المدرسية الذي يتولى المسؤولية المباشرة على متابعة كل ما يتعلق بالتغذية وأساليبها.

من جانبه ، أشادت أبو موسى بجهود وزارة التربية والتعليم وحرصها على الصحة العامة لطلبة المدارس، من خلال تنفيذها لعدد من المبادرات الصحية بالمدارس.

من جانبه ، أكد النجار على أهمية الغذاء الصحي المتوازن والتغذية السليمة لطلبة المدارس، وأثرها الإيجابي على التحصيل الدراسي وشدد على أهمية تناول وجبة الإفطار.

