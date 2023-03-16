الاتصالات: لجنة البيانات الجيومكانية تعزز تعاونها مع بلدية غزة

غزة- وكالة الرأي

زارت لجنة البيانات الجيومكانية NSDI، التي تترأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة نظم المعلومات الجغرافية GIS ومركز المراقبة والتحكم في بلدية غزة؛ بهدف الاطلاع على تجربتهم في حوسبة وإدارة البيانات الجيومكانية كجزءٍ من خطة تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية التي يتقاطع عملها مع مهام اللجنة.

ورحب مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية في البلدية م. أيمن أبو شعبان بالحضور وأعضاء اللجنة، وقدم نبذة موجزة حول تجربة البلدية في أعمال نظم المعلومات الجغرافية المستمرة منذ أكثر من عقدين، وبين أهمية قيام البلدية بالتعاون والتشارك المحلي والدولي في هذا المجال.

وأوضح م. أبو شعبان أن نظم المعلومات الجغرافية هي المحرك الأساسي لأعمال البلدية وأبدى استعداد البلدية للتعاون المشترك من أجل تحقيق أهداف اللجنة.

بدوره قدم رئيس اللجنة ومدير دائرة الأنظمة المركزية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. محمد طومان، نبذة موجزة عن اللجنة ومهامها التي تهدف بشكل أساسي إلى إنشاء مركزية للبيانات الجيومكانية وآلية تنظيم مصادر البيانات وتحديثها وتسهيل الوصول إليها بين الدوائر الحكومية المختلفة.

واشتملت الزيارة الاطلاع على أقسام دائرة نظم المعلومات الجغرافية GIS حيث كان في الاستقبال رئيس قسم المخططات التفاعلية م. سامي الصادق ورئيس قسم المباني والمنشآت م. محمد القطاطي، وبدورهم قاموا بتقديم عرض تقديمي يوضح مهام الدائرة وأقسامها وطبيعة أعمالها تحديداً فيما يخص نماذج حوسبة البيانات الجيومكانية وتحديثها إضافةً إلى التعريف بالأنظمة العاملة، والتطبيقات المستخدمة والمشاريع المنفذة ودورها في اتخاذ القرار وعمليات المتابعة وفق رؤية وخطة استراتيجية تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وتم زيارة مركز المراقبة والتحكم في البلدية حيث كان في استقبال اللجنة م. علاء البطريخي مدير مركز المراقبة والتحكم، ورئيس قسم المراقبة والتحكم م. محمد حنوش، وم. نور الحمامي، وبدورهم قاموا بتوضيح آلية عمل المركز ودوره في عمليات التشغيل والصيانة لشبكات المياه والصرف الصحي والطرق، ومساهمته الفاعلة مع إدارات البلدية المختلفة في متابعة الشكاوى وتوجيه الطواقم العاملة وفق الأنظمة والتطبيقات المحوسبة.

وفي نهاية الزيارة، أشاد رئيس اللجنة وأعضاؤها بدور البلدية في تطوير استخدام نظم المعلومات الجغرافية وأهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدية واللجنة وصولاً للأهداف المنشودة.