الافرنجي: جراحه الأطفال عنوان نوعي لخارطة التدخلات الجراحية التخصصية

غزة- وكالة الرأي

أكد استشاري جراحه الاطفال وجراحه المسالك البولية للأطفال في مجمع الشفاء الطبي د. محمد الافرنجي، أن هذه الجراحات أصبحت أحد العناوين النوعية على خارطة التدخلات الجراحية التخصصية، وذلك لدقة الاجراءات الجراحية التي تجرى والتي كانت تستدعي التحويل للعلاج بالخارج، مشيرا الى أن ما يميز تلك التدخلات الجراحية التخصصية أنها تجرى بأيدي الكفاءات الوطنية.

وعد د. الافرنجي أحد اهم جراحي الاطفال في قطاع غزة حيث تخرج من كلية الطب بالجامعة الإسلامية في اختصاص الطب والجراحة عام 2012 وكان الاول على دفعته، والتحق في برامج تدريب جراحة الأطفال في قطر، وحصل خلالها على البورد العربي والبورد الاوروبي بجراحه الاطفال، ومن ثم انهى زمالة جراحه المسالك البولية من مستشفى سدرة للطب بقطر.

كما وحصل خلالها على البورد الاوروبي بجراحه المسالك البولية للأطفال وعلى زمالة جراحة المناظير الجراحية للأطفال من جامعه ستراسبورغ بفرنسا، كما تم نشر عدد من الابحاث بالمجالات العالمية والمشاركة بأوراق علميه في المؤتمرات الدولية فضلا عن كونه مدرب معتمد في دورات الاصابات المتقدمة من جمعيه الجراحين الأمريكية.

وحول وصف العمليات المنجزة، قال د. الافرنجي: 'أنجزنا العديد من الجراحات النوعية لتي تكللت بالنجاح وكانت تستدعي التحويل للخارج منها عمليات تنظير لحديثي الولادة لإصلاح الانسداد الاحليل الخلقي لحديثي الولادة، وعمليات الكلى حيث يتم إزالة الكلى بالمنظار الجراحي في حال ضمورها، كما تم اجراء عمليات اصلاح العيوب الخلقية التناسلية في بعض المرضى الذين يعانون من عيوب في الجهاز التناسلي الخارجي".

وتابع: أدخلنا المناظير الجراحية في جراحة الأطفال حيث اصبحت تستخدم جراحات المناظير بالعديد من الحالات سواء بالحالات العاجلة او المجدولة، ومنها عمليات لإزالة المرارة بالمنظار، وتثبيت الخصية الهاجرة داخل البطن بالمنظار، والتواء المبيض عند الفتيات، إضافة الى اجراء بعض العمليات الاستكشافية بالمنظار للبطن، وتركيب انبوب تغذيه بالمعدة بالمنظار الجراحي، كما وتم اجراء العديد من عمليات جراحه الصدر بالمنظار الجراحي، واصلاح فتق الحجاب الحاجز.

وأضاف د. الافرنجي أن طاقم الأطباء في المستشفى أجري مؤخرا 3 عمليات تصليح للأعضاء التناسلية لأطفال تراوح اعمارهم بين (2_5) أعوام كانوا يعانوا من ذكورية الأعضاء نتيجة زيادة إفراز هرمون الذكورة من الغدة فوق كلوية في حاله مرضيه تسمى CAH، وتعتبر هذه العملية من العمليات الدقيقة التي تحتاج إلى مهارات عالية في جراحة الأطفال والمسالك البولية للأطفال والتي كانت تحول للعلاج بالخارج.