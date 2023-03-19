النيابة و القضاء العسكري يبحثان سبل تعزيز التبادل التكنولوجي

غزة- وكالة الراي

استقبل مدير عام النيابة العامة الدكتور ماهر المصري، وفدًا من هيئة القضاء العسكري، يرأسه مساعد المدّعي العام العسكري المقدم فادي رضوان، وضمّ عدداً من ضباط دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الهيئة، حيث جرى اللقاء بحضور مهندسي وحدة الحاسوب في النيابة العامة.

ورحّب الدكتورالمصري بوفد هيئة القضاء العسكري، وأكد أن النيابة العامة تسعى دائماً لترسيخ العلاقة مع شركاء العدالة وأقطابها، وتؤمن كذلك بضرورة تبادل الخبرات، وجاهزة لنقل خبراتها في مجال التطور التكنولوجي وكافة المجالات الأخرى لكافة المكونات الحكومية والقضائية.

من جانبه، شكر المقدم رضوان، النيابة العامة على حسن استقبالها وتعاونها، وأثنى على جهود النيابة المتميزة في إدارة الملف الجزائي وعرض إجراءاته؛ بما يضمن سرعة الإجراءات، ونزاهة المعيار؛ مما يحقق العدالة الناجزة.

وجرى خلال اللقاء استعراض وحدة الحاسوب في النيابة العامة لأهم الآليات المتبعة والمعمول بها في برنامج العدالة الجنائية لمؤسسة النيابة.

