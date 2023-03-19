بلدية النصيرات ووزارة العمل يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوسطى - وكالة الرأي:

استقبل رئيس بلدية النصيرات د. إياد مغاري في مكتبه اليوم الأحد، وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين ووفدا مرافقا له، بهدف بحث تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.

ورحب "مغاري" بالوفد الزائر، مؤكدا على جهوزية البلدية لكافة أشكال التنسيق والتعاون مع وزارة العمل وكافة الوزارات والجهات ذات العلاقة، بما يحقق المنفعة العامة.

بدوره أشاد وكيل وزارة العمل بالجهود التي تبذلها بلدية النصيرات، وتعاونها مع طواقم الوزارة في متابعة كافة المنشئات والتنسيق المتواصل والوثيق.

وأوضح "الغصين" أن الوزارة على أتم الاستعداد لتلبية حاجات البلدية من الأيدي العاملة وفق المشاريع التشغيلية المتاحة وبحسب حاجة البلدية.

كما ناقش الطرفان عدد من القضايا ذات العلاقة، والتي من بينها تعزيز الزيارات الميدانية المشتركة للمنشآت الصناعية الخطرة للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة الصحية والمهنية، بالإضافة إلى التعاون في ملف التراخيص واستيفاء الشروط المطلوبة، وتحديث البيانات العمالية.

وتقدم وكيل وزارة العمل والوفد المرافق له، بالتهنئة لرئيس بلدية النصيرات بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي بتقدير امتياز.