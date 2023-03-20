مستشفى الصداقة يناقش عدة مشاريع لتمكين مريضات السرطان

غزة- وكالة الرأي

ناقش د. صبحي سكيك مدير عام مستشفى الصداقة التركي عدة مشاريع لتمكين مريضات السرطان، وذلك خلال لقائه بوفد جمعية عائشة والتي طرحت ثلاثة مشاريع لتمكين مريضات السرطان تتعلق بتقديم دعم للمرأة من الجانب النفسي والاجتماعي بالإضافة الى مشاريع تتعلق بإدارة الحالة، وبالتدخل المباشر للمرأة.

وأكد د.سكيك خلال اللقاء، أن مريضات السرطان بحاجة الى مساندة حقيقية في كافة المجالات للتخفيف من معاناتهن، مشيراً الى ضرورة الاستعانة بالمتعافيات منهن والعمل كمتطوعات من خلال رابطة تجمعهن لتقديم الدعم المعنوي ومساعدة غيرهن على الاستشفاء.