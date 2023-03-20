التعليم تفتتح استديو للتسجيل الصوتي بمدرسة مريم فرحات

رفح - وكالة الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي-الدائرة الثقافية والفنية استديو موهبة على الطريق للتسجيل الصوتي في مدرسة مريم فرحات الثانوية للبنات في مديرية رفح.

ويأتي افتتاح الأستديو ضمن مبادرة واحة المواهب التي أطلقتها الإدارة العامة للأنشطة التربية وهي تعمل على تبني المواهب الطلابية في نختلف المجالات الفنية والثقافية والأدبية بهدف صقلها وتطويرها والنهوض بالثقافة الوطنية المعاصرة.

وحضر الافتتاح أ. حمدي الدلو مدير عام الأنشطة الطلابية، أ. أشرف عابدين مدير تعليم رفح، وأ. أحمد الشامي مدير الدائرة الثقافية والفنية، وأ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية والعمل المجتمعي، وأ. عصام يوسف رئيس قسم النشاط الثقافي، ومديرة المدرسة أ. فخرية صبح، ولفيف من رؤساء الأقسام، ومجلس أولياء الأمور.

وأكد الدلو على أهمية مبادرة واحة المواهب التي أطلقتها الوزارة والتي تعمل على كشف المواهب الطلابية في مختلف المجالات ولكافة المراحل الدراسية حيث يشارك في المبادرة ما يقارب (42) مدرسة على مستوى قطاع غزة.

وأوضح مدير عام الأنشطة أن هذا الأستديو مشروع نوعي يعد نواة لمشاريع أكبر وأشمل لاستثمار الطاقات والابداعات ورعاية الموهوبين ولتخريج قيادات طلابية متميزة.

بدوره شكر عابدين إدارة المدرسة ومعلماتها على تميزهم المتواصل وخص بالشكر المعلمة أ. إيمان أبو علوان صاحبة مبادرة عندي شغف المنبثقة عن مبادرة واحة المواهب والذي أنتجت مشروع استديو موهبة على الطريق للتسجيل الصوتي.

كما وشكر المدرب أ. علي الخطيب لدوره الفاعل في إنجاح دورة التعليق الصوتي التي كانت أحد نتاجات مبادرة عندي شغف للجنة الثقافية في مريم فرحات.

وأكد عابدين أن هذا المشروع بدأ بفكرة ليصل اليوم لواقع بجهود الداعمين له والذي كان أبرزهم أ. د مجدي عقل لما له من جهد كبير في تحقيق هذه الفكرة وتحويلها لواقع.