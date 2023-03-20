بلدية بني سهيلا تجتمع بالهيئة التأسيسية للمجلس الشبابي

خانيونس- وكالة الرأي

عقدت بلدية بني سهيلا، اللقاء الأول للهيئة التأسيسية لمجلس بني سهيلا الشبابي، بمشاركة رئيس البلدية م.حمدان رضوان، وعضو المجلس البلدي م.محمد أبو جامع، ومسؤول ملف الشباب في البلدية أ.لؤي سلوت، ومدير وحدة المراكز الشبابية بوزارة الحكم المحلي أ.رائد حميد وممثلين عن المراكز والهيئات الشبابية ولجنة المساءلة المجتمعية.

بدوره رحَّب رئيس بلدية بني سهيلا بالحضور، موضحًا أنَّ هذا التوجه يأتي إيمانًا من المسؤولين في وزارة الحكم المحلي والبلدية بأهمية دور الشباب في عملية التنمية والبناء، وضرورة تعزيز مشاركتهم ودورهم في المجتمع، وفتح الأفاق وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لأخذ دورهم الريادي في المجتمع، وذلك من خلال الإحاطة بقدرات الشباب ووضعها في المسار الصحيح من خلال تكوين مجالس شبابية في الهيئات المحلية تكون داعمًا وسندًا للمجالس البلدية القائمة.

وفي ذات السياق، عبَّر مسؤول ملف الشباب أ.لؤي سلوت، عن شكره وامتنانه للحضور الكريم لالتزامهم وحضورهم الفاعل في اللقاء الأول للهيئة التأسيسية، مشيرًا إلى أنَّه ما كان لبلدية بني سهيلا ووزارة الحكم المحلي أن يُقدما على خطوة كهذه لولا إيمانهم الكبير بالشباب والطاقات التي يمتلكونها، مبينًا للحضور آلية تشكيل المجلس الشبابي والعلاقة بينه وبين البلدية وكذلك صلاحياته ومهامه.

من جهته أكد أ.رائد حميد مدير وحدة البرامج الشبابية بوزارة الحكم المحلي أنَّ الوزارة أطلقت عام التنمية المحلية 2023 والذي يتضمن عدد من المحاور أهمها تحسين جودة الخدمات والبحث العلمي والتراث والقيم والمشاركة المجتمعية.