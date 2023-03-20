الزكاة بالأوقاف توزّع 3100 طرد غذائي على الأسر المحتاجة

غزة- وكالة الرأي

وزّعت الإدارة العامة للزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية 3100 طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات قطاع غزة، بمبلغ إجمالي 400.000 شيكل، وذلك في إطار استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتبرع كريم من عدة مؤسسات خيرية.

بدوره أوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة إسليم أن إدارته تبذل جهودًا كبيرة في توفير المساعدات المختلفة؛ للتخفيف من معاناة الأسر المعوزة، منوهًا بأن عملية التوزيع جاءت وفقًا للمشاريع الإغاثية المتوفرة، خاصة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة خلّفت أعدادًا كبيرة من الأسر المحتاجة، داعيًا إلى تعزيز صمود الأسر من خلال تقديم المساعدات العاجلة لهم، مشيدًا بجهود المؤسسات المانحة وفاعلي الخير المبذولة في تقديم يد العون والمساعدة لأبناء شعبنا.