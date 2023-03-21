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السياحة تستقبل وفداً إعلاميا ًمن بيت الصحافة وحكاوي غزة بقصر الباشا

21 آذار / مارس 2023 10:06

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غزة- وكالة الرأي

استقبلت إدارة متحف قصر الباشا الاثري وفداً إعلامياً من بيت الصحافة ومبادرة حكاوي غزة في جولة تعريفية بالمتحف.

وقدمت المرشد الاثرية أ. نريمان خلة عبر الجولة الاثرية في الموقع شرحاً عن متحف قصر الباشا وتاريخه ومقتنياته ومكتشفاته المعروضة والمستخرجة من المواقع الاثرية في قطاع غزة، وجهود الوزارة المستمرة في الحفاظ على هذه المقتنيات.

من جانبه، أكد الوفد على سعادته بهذه الجولة التعريفية في المكان وأهمية الدور الذي تقوم به الوزارة وضرورة الاستمرار في هذه الزيارات التي تزيد المعرفة وتجدد التذكير بالعبد الحضاري في المواقع الأثرية وتاريخها الغزي القديم.
 

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