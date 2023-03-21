النيابة العامة تختتم سلسلة دوراتها النوعية المتخصصة لموظّفيها الإداريين

غزة - وكالة الرأي :

اختتمت اللجنة العليا للتدريب الإداري في النيابة العامة، سلسلة دوراتها التدريبية النوعية المتخصصة لموظّفيها الإداريين، والتي تم عقدها بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة في ديوان الموظفين العام.

وضمّت سلسة الدورات مجموعة من أعضاء النيابة المدربّين لأهم الدورات القانونية، والتي من شأنها أن تُضفي تكاملاً نوعياً للموظفين الإداريين في النيابة، باعتبار أن إلمامهم القانوني لا ينفصل عن إلمامهم الإداري؛ وذلك لخصوصية عملهم في مؤسسة النيابة العامة.

وحضر الحفل التكريمي بمقر ديوان الموظفين العام، النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، ومدير عام النيابة رئيس اللجنة العليا للتدريب الإداري الدكتور/ ماهر المصري، ومدير المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة أ. ماهر حسونة.

وأشاد النائب العام في كلمته، بالجهود المثمرة للجنة العليا للتدريب الإداري في النيابة العامة، وكذلك التعاون الدائم والمقدّر للمعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة في ديوان الموظفين العام، على ديمومة سعيهم وحرصهم على الارتقاء بالتحصيل المعرفي للموظفين الحكوميين بشكل عام، وموظّفِيْ النيابة الإداريين بشكل خاص، وأثنى على جهود التدريب المبذولة في الدورات باعتبارها تجمع المعرفة القانونية السليمة إلى الخبرة الإدارية الأصيلة.

وأكد المستشار/ د. النحال، على القناعة الراسخة لدى مؤسسة النيابة العامة أن هذه الدورات مخزون وكنز معرفي ينبغي أن تُراكَم عليه مزيد من المعارف والخبرات دون توقف، بغية تحقيق رسالة العدل المنشودة.

وبدوره، أثنى الدكتور المصري على مستوى الموظفين الإداريين المُكرّمين في هذه الدورات، والذين بلغ عددهم 273 موظف وموظفة، وأبدى فخره واعتزازه بالأداء المتميز والإلمام الواسع للمدربّين أعضاء النيابة، وأضاف أن النيابة العامة هي المؤسسة الأولى على مستوى الحكومة في التدريب والتطوير الإداري لموظّفيها، وأوضح أن مؤسسة النيابة العامة هي قبلة المظلومين وملاذ أصحاب الحقوق، ومن يعمل تحت مظلتها لابد أن يمتلك المعرفة الجمّة، والانتماء الصادق، والمبادرة العالية، والمهارة والكفاءة المتميزة؛ والتي تجعل صاحبها في مصافّ القادة العِظام وبُناة الحضارة الأماجد.

ومن ناحيته، عبّر أ. حسونة عن عظيم سروره في لقاءه المتجدد مع أنشطة ودورات النيابة العامة التدريبية، وأوضح أن المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة في ديوان الموظفين العام أُنشِئَ لتنمية القدرات المهنية والمعرفية للموظفين الحكوميين، وأثنى على اهتمام النيابة العامة المستمر بعملية التطوير الإداري والمعرفي لموظفيها، والذي يُلقِي بظلاله على تميّزها واقعاً حقيقياً يلمسه جميع أفراد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.