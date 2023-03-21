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الأشغال: مركز خدمات الجمهور استقبل 1400 مواطنًا خلال فبراير الماضي

21 آذار / مارس 2023 12:29

غزة - وكال الرأي :

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن مركز خدمات الجمهور التابع لها، استقبل خلال شهر فبراير الماضي 1400 مواطنًا، في المقر الرئيسي للوزارة والمديريات.

ونوهت الوزارة، أن المركز قدم 169 خدمة تتعلق بمجال الإسكان والإعمار، تشمل إصدار شهادات خلو الطرف، وتسويات مالية للشقق السكنية، ومعاملات تغيير كفيل، ومعاملات قانونية، وإفادات وغيرها.

وأوضحت، أنها تستقبل بعض الطلبات الكترونيا حيث وصل عددها لـ 100 طلب، بالإضافة لاستقبال أكثر من 100 اتصال هاتفي أو واتس أب من استفسارات المواطنين.

يذكر أن، مركز خدمات الجمهور في وزارة الأشغال العامة والإسكان يعمل بشكل يومي  من  الأحد حتى الأربعاء، للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الخدمات المتاحة لهم.

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