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وزارة الاقتصاد تجري جولة تفقدية لعدد من المنشآت والمحال التجارية

21 آذار / مارس 2023 02:05

غزة  - وكالة الرأي :

أجرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من المنشآت والتجارية والمصانع في قطاع غزة، وذلك من اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشملت الجولة مصانع التمور والألبان والعصائر وغيرها من المنشآت، إضافة إلى القيام بجولة في سوق الزاوية وسط مدينة غزة وزيارة عدد من المحال التجارية فيه.

وقال مدير عام السياسيات في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل لـ "وكالة الرأي "، إن رسالة الوزارة من خلال الجولة هو أن تطمئن المواطن بصحة الغذاء المنتج في القطاع.

كذلك التأكيد على أن المنتجات متوفرة في قطاع غزة ولا يوجد ارتفاع في الأسعار.

وشدد نوفل على أن الوزارة تقف مع القطاع الإنتاجي والصناعي بشكل جيد وفي ذات الوقت تؤكد اهتمامها بحماية المستهلك ودرجة السلامة الصحية للمنتجات.

من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية عائد أبو رمضان، إن هناك تنسيق دائم من بين الغرفة التجارية وجميع الوزارات في الضفة غزة وخاصة وزارة الاقتصاد بغزة من أجل دعم المنتج المحلي وتحسين جودته.

وقالت الوزارة إن جولاتها مستمرة مع قرب شهر رمضان المبارك على مدار الأسبوع ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.

 

تصوير: محمود بدر

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