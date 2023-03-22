مستشفى الصداقة التركي يستقبل وفداً من الشرطة النسائية

غزة- وكالة الرأي

أكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي د. صبحي سكيك خلال استقباله وفد الشرطة النسائية بقيادة مدير عام الشرطة النسائية العميد د. نرمين عدوان أن الكوادر الصحية تتواجد على ثغر هام من ثغور الوطن للحفاظ على حياة المواطنين لا سيما مرضى السرطان الذين هم بحاجة الى رعاية واهتمام مضاعف.

وشدد على ضرورة أهمية تضافر الجهود الوطنية لتحقيق وتقديم الرعاية الصحية المثلى من خلال مشاركة عناصر الامن والشرطة في الحفاظ على أمن المستشفى وسلامة المرضى.

بدورها، أبدت مدير عام الشرطة النسائية عقيد ناريمان عدوان جهوزية عناصر الشرطة الفلسطينية وعلى مدار الساعة لتوفير الآمن في كل مكان وتقديم الدعم والمساعدة وبخاصة مرضى السرطان من النساء، مؤكدةً على أن الفلسطيني استثنائي في كل المجالات رغم قلة الامكانات واستمرار الحصار.

وقامت العميد عدوان في جولة الى أقسام النساء "مريضات السرطان" ورافقت لجنة العلاقات العامة الوفد الزائر المرافق في المستشفى الوفد لتهنئتهن بيوم المرأة العالمي وتقديم الورود لهن.