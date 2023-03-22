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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2489) الاربعاء22 مارس 2023

22 آذار / مارس 2023 10:55

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2489)   الاربعاء22 مارس 2023

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22 آذار (مارس)

  • 2004 م استشهد الصحفي محمد أبو حليمة مراسل إذاعة صوت النجاح – نابلس أثناء تغطيته لتوغل القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس.
  • 2004م اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو يبلغ الخامسة والستين من عمره، بعد مغادرته مسجد المجمّع الإسلامي الكائن في حي الصّبرة في قطاع غزة، وأدائه صلاة الفجر، بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون، حيث قامت مروحيات الأباتشي الإسرائيلية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق 3 صواريخ تجاه المقعد وهو في طريقه إلى سيارته مدفوعاً على كرسيه المتحرّك من قِبل مساعديه، اغتيل ياسين في لحظتها وجُرح اثنان من أبناءه في العملية، واغتيل معه 7 من مرافقيه.
  • 2003م الشهيد عنان رشيد شقيرات من مخيم عين بيت الماء من كتائب الأقصى، كان في طريقه لتنفيذ عملية استشهادية في أم الفحم، ولكن جنوداً إسرائيليين أوقفوه على حاجز عسكري بالقرب من جنين لذا اضطر إلى تفجير نفسه، وقد أسفر الانفجار عن إصابة جنديين إسرائيليين.
  • 2002م قام الشهيد محمود سليمان أبو حسنين من سرايا القدس من سكان مخيم البريج باقتحام مغتصبة كيسوفيم في هجوم ليلي على قافلة للمستوطنين، واعترف العدو بوقوع عدة إصابات.
  • 1979م البرلمان الإسرائيلي يقر معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر بأغلبية 59 صوتا.
  • 1948م رجال العصابات الصهيونية يتخفون في ملابس عسكرية بريطانية ويفجرون سيارة مفخخة في شارع العراق في مدينة حيفا ما أسفر عن إصابة 33 من المدنيين الفلسطينيين.
  • 1945م توقيع ميثاق جامعة الدول العربية، والجامعة هي منظمة إقليمية، تهدف إلى توثيق الصلات والروابط بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها من أجل المحافظة على السلام والأمن العربي، وصيانة استقلال الدول الأعضاء.
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