النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2489)   الاربعاء22 مارس 2023

10:55النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2489) الاربعاء22 مارس 2023

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟