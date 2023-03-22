النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2489) الاربعاء22 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- سفير فلسطين في لندن لـ «القدس العربي»: زيارة نتنياهو إلى بريطانيا جائزة ترضية لحكومة عنصرية متطرفة
- اعتقالات ومصادرة أراض.. وصحيفة تكشف موافقة الاحتلال على مقترح أمريكي برفع قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية
- حماس" في ذكرى الشيخ أحمد ياسين: متمسكون بخيار المقاومة
- محكمة إسرائيلية تمدد الحبس المنزلي لصحافية فلسطينية بتهمة “التحريض”
- »قادة الحركة الأسيرة يوقعون ميثاق عهد قبيل الشروع بالإضراب عن الطعام غداً
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تسعى لإصلاح “خراب سموتريتش” مع الأردن.. وفلسطين تطلب اعتقاله دوليا وتستهجن موقف فرنسا
- تقرير فلسطيني: حصة المستوطن الإسرائيلي من المياه 7 أضعاف حصة الفلسطيني
- الكنيست يقرر السماح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات أخليت شمال الضفة
- سموتريتش يرفض الالتزام بالانصياع للعليا إذا رفضت "الإصلاح القضائي
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اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي: قرار الكنيست بعودة 4 مستوطنات إسرائيلية خطوة إلى الوراء
- واشنطن "منزعجة للغاية" من مصادقة الكنيست على العودة لـ4 مستوطنات بالضفة
اخبار عربية
- سوريا: إسرائيل نفذت عدوانا بالصواريخ على مطار حلب الدولي.. ووقوع أضرار مادية
- قطر تدين بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
- الجامعة العربية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تؤجج العنصرية وتعكس
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- سفير فلسطين في لندن لـ «القدس العربي»: زيارة نتنياهو إلى بريطانيا جائزة ترضية لحكومة عنصرية متطرفة
- اعتقالات ومصادرة أراض.. وصحيفة تكشف موافقة الاحتلال على مقترح أمريكي برفع قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية
- محكمة إسرائيلية تمدد الحبس المنزلي لصحافية فلسطينية بتهمة “التحريض”
- بن غفير يقرر إغلاق شركة تقدم خدمات إعلامية لتلفزيون فلسطين
- تحذيرات من تبعات خطيرة لاستمرار إضراب المعلمين في الضفة الغربية
- “عيد الأم”.. مناسبة حزينة على الأسيرات الأمهات في سجون الاحتلال وعلى أمهات الأسرى
- إسرائيل تسعى لإصلاح “خراب سموتريتش” مع الأردن.. وفلسطين تطلب اعتقاله دوليا وتستهجن موقف فرنسا
- تقرير فلسطيني: حصة المستوطن الإسرائيلي من المياه 7 أضعاف حصة الفلسطيني
- سلطات الاحتلال تقر “خطوات مدنية” لسكان الضفة وغزة خلال رمضان ضمن مساعي التهدئة
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الشرق الأوسط
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- ضربة جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب
- الجيش الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينياً من الضفة الغربية
- تصريحات سموتريتش العنصرية تقابل برفض عربي
- أسرى فلسطينيون يتحدون إجراءات بن غفير بأوسع إضراب مفتوح عن الطعام
- إسرائيل تعيد التوطين في 4 مستوطنات بإلغاء قرار استراتيجي
الغد الأردنية
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- وزيرة “إسرائيلية”: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها
- الخميس غرة رمضان في 15 دولة عربية و5 تستطلع هلاله…
- قطر تدين بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
- الذكرى الـ19 لاستشهاد أحمد ياسين تصادف اليوم
- وزيرة “إسرائيلية”: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها
- في عيد الأم.. 29 أسيرة فلسطينية في…
الاهرام المصرية
- إصابة عشرات المرضى بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية محيطَ مستشفى في رام الله
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية
- الاتحاد الأوروبي يُدين قرار الكنيست الإسرائيلي إلغاء قانون "فك الارتباط"
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الشروق المصرية
- سوريا: إسرائيل نفذت عدوانا بالصواريخ على مطار حلب الدولي.. ووقوع أضرار مادية
- الاتحاد الأوروبي: قرار الكنيست بعودة 4 مستوطنات إسرائيلية خطوة إلى الوراء
- فلسطين تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان
الشرق القطرية
- إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز السام محيط
- الجامعة العربية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تؤجج العنصرية وتعكس
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- في ذكرى استشهاده.. "حماس": ماضون على درب الياسين ومسيرته
- الاحتلال ينقل أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة لمكان مجهول
- 19 عامًا على استشهاد المؤسّس الشيخ أحمد ياسين
- بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة مشددة
- الاحتلال يقتحم عدّة مدن بالضفة ويشنّ حملة اعتقالات واسعة
- "عرين الأسود": جاهزون لخوض معركة خارقة حارقة نصرة للأسرى
- 15 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
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صحيفة الأيام
- الكنيست يقرر السماح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات أخليت شمال الضفة
- »وقفات ليلية في محافظات عدة دعماً وإسناداً للأسرى
- »قادة الحركة الأسيرة يوقعون ميثاق عهد قبيل الشروع بالإضراب عن الطعام غداً
- »الاحتلال يهدد قادة الحركة الأسيرة المشاركين في الإضراب
- »مصادرات في صفّا ورنتيس ودير بلوط وإعطاب مركبات في الشيخ جراح وبرقة
- »القدس: وقفة في البلدة القديمة احتجاجاً على قيود الاحتلال
- »"اتحاد المعلمين": انتخابات الفروع منتصف أيار و"الحراك" يؤكد مواصلة الإضراب...
- »العسيلي يؤكد وفرة السلع الأساسية في السوق مع اقتراب رمضان
صحيفة القدس
- لوأد معركتهم.. الاحتلال ينقل قادة إضراب الأسرى لجهة مجهولة
- حماس" في ذكرى الشيخ أحمد ياسين: متمسكون بخيار المقاومة
- العموش لـ "القدس": عدد المقدسيين الذين أخذوا جوازات سفر إسرائيلية قلة قليلة لا تذكر
- مقتل شاب في جريمة جديدة بالداخل المحتل
- صور|| جهاد الهسي صياد فلسطيني تهدد محكمة إسرائيلية بمصادرة قاربه إلى الأبد
» الحياة الجديدة
- ألفا أسير يخوضون غدا اضرابا عن الطعام وإدارة السجون تعزل عددا منهم
- الشيخ يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف إجراءاتها التصعيدية تجاه الأسرى
- الاحتلال يعتقل 28 مواطنا من الضفة
- 19 عاما على استشهاد الشيخ أحمد ياسين
وكالة الرأي
- وزارة الأسرى: بدء معركة إضراب الأسرى غدًا الخميس
- الاحتلال ينقل أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة لمكان مجهول
- مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
- بذكرى استشهاد أحمد ياسين .. حماس: ماضون على دربه حتى التحرير
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- إصابات بالاختناق جرّاء استهداف الاحتلال مجمع فلسطين الطبي
- محدث الاحتلال يعتقل 28 مواطنًا بالضفة
وكالة صفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- استباقاً للإضراب..الاحتلال ينقل أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة لمكان مجهول
- هز عرش "إسرائيل".. 19 عامًا على اغتيال الشيخ أحمد ياسين
- "القسام" تُشهر كتاب "مهندس المسافة صفر"
- "حوارة" بين العقبة وشرم الشيخ.. بلدة الثوار تتصدر المشهد من جديد
- بالصور "قوتنا بوحدتنا".. مهرجان وطني بغزة إحياءً ليوم الأرض
فلسطين اليوم
- نقلت ممثل الجهاد زيد بسيسي لجهة مجهولة
- الاحتلال يعزل قيادات الإضراب...الحركة الأسيرة تعلن البدء الفعلي اليوم في بركان الحرية أو الشهادة
- إصابة عشرات المرضى خلال اقتحام الاحتلال محيط مجمع فلسطين الطبي
- بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
- بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل شابين بعد اقتحام منزل في نابلس
- راصد جوي يجيب: كيف سيكون الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك؟
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سما نيوز
- خطوة نادرة جدا .. أمريكا تستدعي سفير إسرائيل وتوبخه لهذا السبب ..
- عرين الأسود: اتخذنا قرارنا بتوسيع المواجهة نصرةً لأسرانا
- ضباط احتياط في جيش الاحتلال يبدأون جمع توقيعات لرفض الخدمة
- الاحتلال يهدد الأسرى بالعقوبات..
- واشنطن "منزعجة للغاية" من مصادقة الكنيست على العودة لـ4 مستوطنات بالضفة
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عرب 48
- رفض خدمة فعلي بلواء النخبة: 57% من الاحتياط امتثلوا بتدريبات
- تفعيل القبة الحديدية لاعتراض مسيرة في سماء غزة
- إلغاء "فك الارتباط": أميركا توبخ السفير الإسرائيلي
- المصادقة على قانون منع عزل نتنياهو تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة
- الاحتلال يهدد قادة الحركة الأسيرة المشاركين في الإضراب بـ"إجراءات تأديبية"
- واشنطن تدعو تل أبيب لمنع الاستيطان في مواقع أخلاها الاحتلال شمالي الضفة
- سموتريتش يرفض الالتزام بالانصياع للعليا إذا رفضت "الإصلاح القضائي
- الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت أمر بزعم استهداف مستوطَنة بإطلاق النار
- مواجهات واعتقالات طالت 25 فلسطينيا بالضفة والقدس
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وكالة وفا
- إلغاء فك الارتباط" .. إطلاق ليد الاستيطان في كل الأرض الفلس ...
- (محدث) ألفا أسير يخوضون غدا اضرابا عن الطعام وإدارة السجون ت ...
- الشيخ يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف إجراءاتها التصعيدية تجا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
22 آذار (مارس)
- 2004 م استشهد الصحفي محمد أبو حليمة مراسل إذاعة صوت النجاح – نابلس أثناء تغطيته لتوغل القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس.
- 2004م اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو يبلغ الخامسة والستين من عمره، بعد مغادرته مسجد المجمّع الإسلامي الكائن في حي الصّبرة في قطاع غزة، وأدائه صلاة الفجر، بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون، حيث قامت مروحيات الأباتشي الإسرائيلية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق 3 صواريخ تجاه المقعد وهو في طريقه إلى سيارته مدفوعاً على كرسيه المتحرّك من قِبل مساعديه، اغتيل ياسين في لحظتها وجُرح اثنان من أبناءه في العملية، واغتيل معه 7 من مرافقيه.
- 2003م الشهيد عنان رشيد شقيرات من مخيم عين بيت الماء من كتائب الأقصى، كان في طريقه لتنفيذ عملية استشهادية في أم الفحم، ولكن جنوداً إسرائيليين أوقفوه على حاجز عسكري بالقرب من جنين لذا اضطر إلى تفجير نفسه، وقد أسفر الانفجار عن إصابة جنديين إسرائيليين.
- 2002م قام الشهيد محمود سليمان أبو حسنين من سرايا القدس من سكان مخيم البريج باقتحام مغتصبة كيسوفيم في هجوم ليلي على قافلة للمستوطنين، واعترف العدو بوقوع عدة إصابات.
- 1979م البرلمان الإسرائيلي يقر معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر بأغلبية 59 صوتا.
- 1948م رجال العصابات الصهيونية يتخفون في ملابس عسكرية بريطانية ويفجرون سيارة مفخخة في شارع العراق في مدينة حيفا ما أسفر عن إصابة 33 من المدنيين الفلسطينيين.
- 1945م توقيع ميثاق جامعة الدول العربية، والجامعة هي منظمة إقليمية، تهدف إلى توثيق الصلات والروابط بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها من أجل المحافظة على السلام والأمن العربي، وصيانة استقلال الدول الأعضاء.
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