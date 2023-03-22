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التعليم تُكرم المشاركين في إنجاح المعرض التقني 2023

22 آذار / مارس 2023 11:24

التعليم تُكرم المشاركين في إنجاح المعرض التقني 2023
التعليم تُكرم المشاركين في إنجاح المعرض التقني 2023

غزة- وكالة الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي المؤسسات الأكاديمية والعاملين المشاركين في إنجاح المعرض التقني  2023 الخاص بمشاريع تخرج طلبة التعليم التقني والذي نظمته الوزارة بمدينة غزة في بداية شهر مارس الحالي.

وشارك في التكريم الذي أُقيم بمقر الوزارة بغزة د. إبراهيم القدرة وكيل التعليم العالي، وم.عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم التقني، و د. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي، وأ. تيسير خضير مدير دائرة الكليات.

وقدّم القدرة الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح المعرض من طاقم المنسقين في الكليات والجامعات، والطلبة، وموظفي الوزارة، والمشاركين والحضور من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمدارس إضافة إلى وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن المعرض حظي بالنجاح وحقق العديد من الأهداف المهمة أبرزها المساهمة في الترويج للتعليم التقني، وتسويق أفكار وابتكارات خريجي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وربط قنوات اتصال بين الخريجين وسوق العمل، كما أوضح أن الوزارة ستواصل تنفيذ المعرض التقني بشكل سنوي.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم الشهادات والدروع التكريمية للمشاركين.

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