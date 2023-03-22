السياحة تستقبل عدداً من أصحاب شركات السياحة والسفر

غزة - وكالة الرأي

أكد وكيل وزارة السياحة والسفر محمد خلة، على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة ومكاتب السياحة السفر ما يبقي الوزارة على اطلاع بالإشكالات التي تواجهها للعمل على حلها، والارتقاء في سلم تقديم خدمة مثلى للمواطنين في غزة.

جاء ذلك، خلال استقبال وكيل الوزارة والمدراء العامون فيها وفداً مكوناً من مدراء بعض شركات السياحة والسفر.

واعتبر خلة زيارة إدارة شركتي زاجل وشراع العودة للوزارة بادرة طيبة تؤكد أن الدعوة المستمرة من الوزارة لإبقاء القنوات مفتوحة مع المكاتب المختلفة في القطاع تؤتي ثمارها، وأن الوزارة لن تألوا جهداً في تقديم كل ما يخدم المكاتب السياحية وعملها.

من جانبه عبر أصحاب الشركات عن سعادتهم باللقاء المثمر، مقدمين عدداً من دروع التكريم لوكيل الوزارة والمدراء العامون فيها تقديراً لجهودهم المستمرة في خدمات قطاع السياحة والسفر في غزة.