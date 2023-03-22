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بلدية البريج تسحب قرعة بطولة العائلات الرمضانية الرابعة

22 آذار / مارس 2023 12:16

بلدية البريج تسحب قرعة بطولة العائلات الرمضانية الرابعة
بلدية البريج تسحب قرعة بطولة العائلات الرمضانية الرابعة

الوسطى- وكالة الرأي

سحبت اللجنة المنظمة لبطولة العائلات الرمضانية الرابعة للعام 2023م_1444 ه، بمخيم البريج، قرعة البطولة، وذلك مساء الإثنين، بمقر بلدية البريج الراعي الرسمي للمسابقة.

 بحضور م. أيمن الدويك رئيس بلدية البريج، وأعضاء المجلس البلدي، ومندوبي العائلات المشاركة في البطولة. 

بدوره رحب الدويك بالحضور، وقدم لهم التهاني بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الدويك على اهتمام البلدية بكافة النواحي الاجتماعية والخدماتية لأهالي مخيم على رأسها النشاط الرياضي.

وأوضح الدويك أن بلدية البريج رعت ونظمت هذه البطولة تشجيعاً للتكاتف والترابط المجتمعي بين أهالي وعائلات مخيم البريج

وقال:" إننا سنقدم كافة الخدمات والتسهيلات لإنجاح هذه البطولة بمستوى يليق بأهالي وعائلات البريج".


وجاءت نتائج  قرعة الدور الأول للبطولة بمشاركة (32) عائلة على النحو التالي:
1- عائلة محمود عائلة أبو شمالة.
2- عائلة أبو حسنين عائلة اسماعيل.
3- عائلة حسين كوكبا عائلة القريناوي.
4- عائلة أبو شوقة عائلة أبو هويشل.
5- عائلة الخالدي عائلة الرملاوي.
6- عائلة عبد الجواد عائلة حسين (بيت طيما).
7- عائلة الششنية عائلة أبو عرمانة.
8- عائلة الأفغاني عائلة ميط.
9- عائلة نوفل عائلة العواودة.
10- عائلة الشريف عائلة الصوص (اللد).
11- عائلة عيد عائلة الطريفي.
12- عائلة أبو ريا عائلة منصور.
13- عائلة أبو خاطر عائلة البابا.
14- عائلة أبو عابدة عائلة أصلان.
15- عائلة الكرنز عائلة السعافين.
16- عائلة جبر عائلة أبو كويك.

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