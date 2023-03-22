وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تفتتح معرض "بصمة مبدع" بمدرسة رامز فاخرة وكالة الرأي الفلسطينية مكتب إعلام الأسرى: "قوات القمع" تقتحم أحد الأقسام في سجن رامون وكالة الرأي الفلسطينية "أزاهير".. مبادرة ثقافية لتشكيل حاضنة للمبدعين الشباب في رفح وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تفتتح مسجد أم المؤمنين عائشة وتكرّم حافظين القرآن وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم الطالب "ارميلات" من مدرسة الشيماء وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 3 أجهزة لتعبئة الغاز وسط الأحياء السكنية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شابين بينهما صحفي خلال اقتحام الاحتلال مدينة أريحا وكالة الرأي الفلسطينية جمارك كرم أبو سالم تشارك في لجنة توحيد التعرفة الجمركية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية برفح تـنهي عدة خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج تسحب قرعة بطولة العائلات الرمضانية الرابعة
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الشمال تعقد لقاءً فقهيًّا حول الصيام للأئمة والخطباء بالمحافظة

22 آذار / مارس 2023 01:30

أوقاف الشمال تعقد لقاءً فقهيًّا حول الصيام للأئمة والخطباء بالمحافظة
أوقاف الشمال تعقد لقاءً فقهيًّا حول الصيام للأئمة والخطباء بالمحافظة

غزة- وكالة الرأي

نظّم قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف محافظة الشمال، لقاءً فقهيًّا حول الصيام، بمشاركة مدير المديرية د. مرسي سلمان، ورئيس القسم أ. هاني منصور، وفضيلة الشيخ أ. أحمد أبو هربيد، وبحضور ثلة من الأئمة والخطباء وطلبة العلم.

وأوضح سلمان أهمية اللقاء الذي تسعى الأوقاف من خلاله إلى وضع منهجية علمية، وتحديد الرؤية المنضبطة بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، منوهًا بأن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ دورات منهجية وفقهية في جميع المساجد.

من جهته، أشار منصور إلى أن المجالس العلمية والدورات الفقهية تعيد سنن السلف الصالح، منوهًا إلى أهميتها في إحياء الإرث العلمي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟