أوقاف الشمال تعقد لقاءً فقهيًّا حول الصيام للأئمة والخطباء بالمحافظة

غزة- وكالة الرأي

نظّم قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف محافظة الشمال، لقاءً فقهيًّا حول الصيام، بمشاركة مدير المديرية د. مرسي سلمان، ورئيس القسم أ. هاني منصور، وفضيلة الشيخ أ. أحمد أبو هربيد، وبحضور ثلة من الأئمة والخطباء وطلبة العلم.

وأوضح سلمان أهمية اللقاء الذي تسعى الأوقاف من خلاله إلى وضع منهجية علمية، وتحديد الرؤية المنضبطة بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، منوهًا بأن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ دورات منهجية وفقهية في جميع المساجد.

من جهته، أشار منصور إلى أن المجالس العلمية والدورات الفقهية تعيد سنن السلف الصالح، منوهًا إلى أهميتها في إحياء الإرث العلمي.