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لمناقشة آلية تطبيق امتحانات الثانوية العامة التجريبية

تعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً لمدراء المدارس الثانوية

22 آذار / مارس 2023 02:06

تعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً لمدراء المدارس الثانوية
تعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً لمدراء المدارس الثانوية

غزة - وكالة الرأي
عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً لمدراء المدارس الثانوية، بحضور ثلة من المشرفين التربويين، وذلك لمناقشة آلية تطبيق امتحانات الثانوية العامة التجريبية.

وترأس الاجتماع مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورؤساء أقسام الإشراف والتأهيل التربوي، والإدارات المدرسية، والتخطيط، أ. محمد أبو ندى، ود. معين أبو جاسر، وم. إبراهيم الشلفوح.

ورحب أ. صالحة، بالحضور كافة، مثمناً جهودهم في تعزيز انتظام العملية التعليمية، سيّما المتعلقة بالثانوية العامة.

واستعرض أ. صالحة آلية تطبيق امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي ستنطلق في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري وتستمر حتى الثاني عشر من أبريل المقبل.

وأكد على ضرورة مشاركة الطلبة كافة في تلك الامتحانات، لما لها من دور في كسر الحاجز النفسي بين الطلبة وورقة الامتحانات؛ لتهيئتهم لخوض الامتحانات النهائية الوزارية.

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