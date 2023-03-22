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الاقتصاد تنظم جولة على عدد من المصانع قبيل شهر رمضان

22 آذار / مارس 2023 06:17

الاقتصاد تنظم جولة على عدد من المصانع قبيل شهر رمضان
الاقتصاد تنظم جولة على عدد من المصانع قبيل شهر رمضان

غزة-الرأي:

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، جولة ميدانية على عدد من المصانع وذلك في إطار المتابعة قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال مدير عام الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد، م. جمال مطر، لوكالة الرأي:"إن الهدف من هذه الجولة هو التأكد من وجود الإنتاج الكافي لدى هذه المصانع من المواد الغذائية بكافة أنواعها ومن ثم التأكد من جودة المنتج ومطابقته للشروط والمواصفات الفلسطينية ثم التأكد من السعر بأن يكون مناسبًا ويصل لكل مستهلك فلسطيني".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "هانوفر للصناعات الغذائية"، م. تامر الوادية، أنه لا يوجد أي تغيير على منتجات الألبان والأجبان لا بالأسعار أو بالجودة، مشيرًا إلى أن جودة منتجات الشركة تضاهي المنتج المستورد وهو منتج منافس نفتخر به.

وقال مدير عام الشركة الوطنية للصناعات الغذائية م. باسل اليازوري: "إن الطاقة الانتاجية لدينا تعتبر من أعلى الطاقات الإنتاجية على مستوى قطاع غزة والضفة الغربية ونلبي حاجة القطاع ولدينا استعداد تام لتلبية التصدير في حال تم السماح بالتصدير للضفة والدول العربية".

    واعتبر مدير شركة "بيونير"، حمدان حمادة، أن جولة وزارة الاقتصاد جيدة لأنها تراقب على المنتج وتعطي التشجيع للقطاعات الاقتصادية.

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