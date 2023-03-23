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تعليم شرق غزة يحيي يوم المياه العالمي بفعاليات بالمدارس

23 آذار / مارس 2023 11:34

تعليم شرق غزة يحيي يوم المياه العالمي بفعاليات بالمدارس
تعليم شرق غزة يحيي يوم المياه العالمي بفعاليات بالمدارس

غزة- وكالة الرأي

أحييت مديرية التربية والتعليم شرق غزة يوم المياه العالمي، الذي يصادف الثاني والعشرين من مارس من كل عام ،بعدد من الفعاليات في مدارسها.

وتابع د. عبد الله نصار رئيس قسم  الصحة المدرسية يرافقه رئيس الشعبة أ.مروان عبد الدايم ، أ.نادية صبرة مشرفة الصحة فعاليات الإحياء في مدرسة الشجاعية الأساسية ب للبنات .

وأكد نصار أن الهدف من إحياء  هذه الفعاليات زيادة الوعي لدى الطلبة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكهم ، مقدماً شكره لكل المدارس التي شاركت في تنظيم وإحياء الفعاليات.

وتخللت الفعاليات، عروض مسرحية وإنشادية، تدعو إلى  الاهتمام بالنظافة الشخصية والمحافظة على المياه وعدم التبذير.

تعليم شرق غزة يحيي يوم المياه العالمي بفعاليات بالمدارس 337537518_233163555763730_7837000455549304216_n 336870213_951284619333555_2859847186880902679_n 337526539_6016903668423291_6223154715895793819_n
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