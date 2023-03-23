وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" توزّع 1700 طرد غذائي على الأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تدعو لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 7 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تعزز تعاونها مع مدرسة مصطفى حافظ الابتدائية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يحيي يوم المياه العالمي بفعاليات بالمدارس وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البراق الأساسية"أ" تحتفل باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2490) الخميس23 مارس 2023 وكالة الرأي الفلسطينية طب الطوارئ بالصحة يختتم التدريب على بروتوكولات إدارة الإصابات الجماعية وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تعلن انتهاء حملة الفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية انتقادات لوضع آخر غوريلا في الأسر في تايلاند
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خانيونس تعزز تعاونها مع مدرسة مصطفى حافظ الابتدائية

23 آذار / مارس 2023 11:42

بلدية خانيونس تعزز تعاونها مع مدرسة مصطفى حافظ الابتدائية
بلدية خانيونس تعزز تعاونها مع مدرسة مصطفى حافظ الابتدائية

خانيونس- وكالة الرأي

 استقبل رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وفدًا من الهيئة التدريسية بمدرسة مصطفى حافظ الابتدائية "ب" أ. رانيا أبو حطب، وأ. هالة صافي، والبرلمان الطلابي للمدرسة، وذلك في إطار التشبيك والتعاون مع المؤسسات التعليمية.

وشارك في الاستقبال مدير دائرة العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ورئيس قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ورئيس شعبة المرأة والطفل أ. تغريد شعت.

وخلال الزيارة تحدث د. البطة عن الخدمات التي تقدمها البلدية في كافات القطاعات والتي من أبرزها المياه والنظافة والصرف الصحي والتي تخدم المواطنين بشكل مباشر، مستعرضًا المساعي المبذولة التي تساعد على دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وكذلك تنظيم المسابقات الثقافية والعلمية، ومنها مسابقة "خان يونس تقرأ" التي يستفيد منها طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية، وكذلك "خان يونس للشعر" لكل مكونات المجتمع.

337372878_990046962404005_8472604001171650515_n 337284943_919723752564132_4320763146589064412_n 336786592_6389411787775967_1749655458603037929_n 336786397_167894946079655_4538384969806016540_n بلدية خانيونس تعزز تعاونها مع مدرسة مصطفى حافظ الابتدائية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟