بلدية خانيونس تعزز تعاونها مع مدرسة مصطفى حافظ الابتدائية

خانيونس- وكالة الرأي

استقبل رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وفدًا من الهيئة التدريسية بمدرسة مصطفى حافظ الابتدائية "ب" أ. رانيا أبو حطب، وأ. هالة صافي، والبرلمان الطلابي للمدرسة، وذلك في إطار التشبيك والتعاون مع المؤسسات التعليمية.

وشارك في الاستقبال مدير دائرة العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ورئيس قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ورئيس شعبة المرأة والطفل أ. تغريد شعت.

وخلال الزيارة تحدث د. البطة عن الخدمات التي تقدمها البلدية في كافات القطاعات والتي من أبرزها المياه والنظافة والصرف الصحي والتي تخدم المواطنين بشكل مباشر، مستعرضًا المساعي المبذولة التي تساعد على دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وكذلك تنظيم المسابقات الثقافية والعلمية، ومنها مسابقة "خان يونس تقرأ" التي يستفيد منها طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية، وكذلك "خان يونس للشعر" لكل مكونات المجتمع.