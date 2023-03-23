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ديوان الفتوى يعد المرحلة الرابعة من كتيبات التشريعات المعدلة

23 آذار / مارس 2023 12:47

ديوان الفتوى يشرع بإعداد المرحلة الرابعة من كتيبات التشريعات المعدلة
ديوان الفتوى يشرع بإعداد المرحلة الرابعة من كتيبات التشريعات المعدلة

غزة - وكالة الرأي

شرع ديوان الفتوى والتشريع بغزة أمس الأربعاء، بالإعداد والتجهيز لإصدار كتيبات التشريعات بآخر تعديلاتها (المرحلة الرابعة) التي بلغ عددها (17) كتيباً تضمنت أكثر من (80) تشريعاً.

وذكر أ.مخلد جندية مدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات بالديوان ورئيس اللجنة المكلفة بإصدار الكتيبات، أبرز التشريعات التي تضمنتها كتيبات المرحلة الرابعة، منها: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، وقانون القضاء العسكري وتعديلاته، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون التقاعد العام وتعديلاته، وقانون الأحوال المدنية وتعديلاته، وقانون الشباب الفلسطيني، وقانون السجل العدلي الوطني، وقانون التصديقات.

وأوضح جندية أن ديوان الفتوى والتشريع أصدر خلال العامين الماضيين (42) كتيباً قانونياً في ثلاث مراحل تضمنت أكثر من (100) تشريع.

وقال جندية: "إنه وبعد إصدار المرحلة الرابعة ينتهي ديوان الفتوى والتشريع من طباعة جميع القوانين الصادرة فترة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1994م وحتى 2023م بآخر تعديلاتها، إضافة إلى العديد من التشريعات الهامة الصادرة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وما زالت سارية"، مؤكداً أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية طباعة ونشر التشريعات، مشيراً أن الكتيبات ستصدر خلال الفترة القادمة.

ويشار إلى أن اللجنة الخاصة بإعداد وطباعة التشريعات بآخر تعديلاتها على شكل كتيبات شُكّلت برئاسة أ.مخلد جندية وعضوية أ.محمد الزهارنة، أ.مهدي اسليم، أ. إسراء أبو شعبان.

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