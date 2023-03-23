بلدية غزة تسعى لتطوير وحدة المراقبة لمواكبة التحول الرقمي

غزة- وكالة الرأي

أكدت بلدية غزة أن وحدة المراقبة والتحكم التطور المستمر في عمل وحدة المراقبة والتحكم شكل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين في المدينة من حيث سرعة السرعة والاستجابة للشكاوى ومهام العمل المختلفة.

وقال رئيس قسم تطبيقات التحكم في الوحدة م. محمد حنوش إن أهم إنجازات الوحدة استخدام نظام ''"SCADA، في التحكم في آبار المياه ، وكذلك استخدام أنظمة في رفع كفاءة عمليات الصيانة والتشغيل لشبكات المياه والصرف الصحي والطرق وحوسبة وإدارة البيانات والعمليات وتحليلها وإصدار النتائج، للعمل مع إدارات البلدية المختلفة في متابعة الشكاوى وتوجيه الطواقم العاملة وفق الأنظمة والتطبيقات المحوسبة.

وأضاف أن عمل الوحدة يتمحور حول مراقبة عمليات صيانة الآبار والشبكات والمحطات والعمل على تشغليها، وتسجيل البيانات وتحليلها وإصدار النتائج اللازمة لدراستها من خلال شاشات المراقبة، بالإضافة إلى الحصول على قاعدة بيانات شاملة من خلال النظام تمكن المهندسين من تحليل البيانات ورفع التقارير المتعلقة بها، والتوجه إلى اتخاذ الحلول الصحيحة بشكل فوري.

وأوضح أن الوحدة تتركز ألية عملها على مراقبة الطرقات، وتطوير برمجيات خاصة بصيانة شبكة الطرق وشبكة المياه، واستخدام نظام متابعة مركبات وآليات البلدية، بالإضافة إلى التحكم بأبار المياه الموجودة في المدينة والتي تبلغ نحو (70) بئر من خلال تطبيق سكادا الذي يتيح مراقبة كميات المياه التي تضخ وتشغيل البئر وإيقافها وغيرها من العمليات.

وأكد م. حنوش أنه من خلال الوحدة تمكنا من الاستجابة للحالات الطارئة مثل تعطل نظام الصرف الصحي وتوجيه الفرق المعنية وتزويدها بالبيانات بشكل مستمر وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن المسؤولين المعنيين، بالتعاون مع وحدة الشكاوى والمعلومات عن طريق " التابليت " ونظام الخرائط، مما يساهم في توفير الوقت وخفض التكاليف التشغيلية وغيرها.

وأضاف إلى أن نظام " سكادا " يعمل على تحديد المناطق والأماكن ذات الأولوية في مدينة غزة، وذلك بناءًا على البيانات الموجودة على شاشات التحكم من أجل ضمان الشفافية.

وأشار إلى أنه يتم تحليل البيانات وإعداد التقارير الدورية ورفعها للمعنيين، وتطوير هذه التقارير بما يتناسب مع احتياجات الوحدات التنظيمية المعنية.

وأكد م. حنوش أن وحدة المراقبة والتحكم تعد الأولى على مستوى فلسطين في صيانة الطرق وعملية التحول الرقمي، وتسعى البلدية لتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التحول الرقمي الذكي في جميع مرافق البلدية في مدينة غزة.

تحول رقمي

من جانبه، قال مراقب الشبكات والبنية التحتية م. نور الحمامي إن البلدية تسعي إلى تحويل أليات عمل البلدية إلى تحول رقمي من خلال منظومة التحكم عن بعد ومنظومة مراقبة عمليات الصيانة للبنية التحتية في المدينة.

وأوضح أن ألية العمل من خلال نظام سكادا في الأبار يتم من خلال التحكم عن طريق sms، أو التحكم عن طريق الويب من أجل معرفة جميع المعلومات المطلوبة عن البئر، إضافة إلى القدرة على تحديد أي مشكلة قد تطرأ على البئر وقد تؤدي لتوقف مفاجئ له، وإعادة تشغيله في أقصر وقت ممكن، بالإضافة إلى مساعدة الطواقم العاملة للتعرف على المشكلة، ومعرفة سبب نقص المياه بشكل سليم مما سيساهم في رفع جودة الخدمات التي تقدمها البلدية.

وأكد م. الحمامي على حرص البلدية على تحديث خططها التطويرية باستمرار، بما يتلاءم مع الخطة الإستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد نظام مياه يتسم بكفاءة عالية ويتلاءم مع الزيادة السكانية من أجل تقليل الوقت والجهد والتكاليف التشغيلية.

وأوضح أن الهدف من وحدة المراقبة والتحكم هو إدارة عمليات ومراقبة الأنظمة للمدينة عن طريق مجموعة من المتحكمات الرقمية تعمل على جمع البيانات من أجل معالجتها وعرضها على شاشات المراقبة.