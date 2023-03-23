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بالعاصمة الأردنية عمّان

بلدية خان يونس تشارك في ورشة عمل حول الاعتبارات المناخية

23 آذار / مارس 2023 12:56

بلدية خان يونس تشارك في ورشة عمل حول الاعتبارات المناخية بالعاصمة الأردنية عمّان
بلدية خان يونس تشارك في ورشة عمل حول الاعتبارات المناخية بالعاصمة الأردنية عمّان

خانيونس- وكالة الرأي

شاركت بلدية خان يونس في ورشة عمل حول تعميم الاعتبارات المناخية وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في المباني، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان في الفترة الواقعة بين 7-9 آذار، بتنظيم من شبكة المدن الرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي.

حيث شارك في الورشة ممثلين عن (18) بلدية من تونس والأردن وفلسطين وكينيا والجزائر، حيث مثلت البلدية أ. هيا الأغا مديرة وحدة التنمية والاستثمار.

 وتم في الورشة مناقشة عدة مواضيع من بينها تعميم الاعتبارات المناخية في تصميم الساحات العامة وتعزيز مشاركة المواطنين وتطوير الهيكل التنظيمي وذلك بتطوير إطار أو منصات اتصال بين الدوائر والأقسام المعنية في البلديات، وقد تم العمل في مجموعات على تطوير أفكار ومشاريع تتعلق بالمواضيع المطروحة بمساعدة خبراء دوليين في هذا المجال وبتبادل خبرات ممثلي البلديات المشاركة، حيث طُلب من البلديات المشاركة بمقترح مشروع وتطويره للوصول إلى مشروع قابل للتنفيذ.

وقامت الأغا بعرض فكرة تطوير مشروع المنتزه الإقليمي وتحويله إلى فراغ عام آمن أخضر ومستدام للنساء والأطفال والفئات الهشة ليُساهم في تبريد المدينة وخفض انبعاثات الكربون من خلال تعميم الاعتبارات المناخية في التصميم وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، حيث تم خلال الورشة التواصل مع جهات مختلفة من الخبراء والمجتمع المحلي والقطاع الخاص من أجل طرح فكرة المشروع وأخذ تغذيتهم الراجعة، ومن ثم تطوير نموذج الأعمال ليصبح المشروع قابل للتنفيذ.

 ونفذّ المشاركون زيارة لمجمع الحسين لريادة الأعمال، اطلعوا خلالها على تجربة المباني الخضراء المقامة في المجمع والحاصلة على شهادة عالمية (EDGE).

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