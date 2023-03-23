بلدية دير البلح تعقد لقاء البيت المفتوح مع المواطنين

الوسطى – وكالة الرأي:

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع لقاء البيت المفتوح مع رئيس البلدية ومدراء الدوائر للنقاش والحوار حول قضايا تهم المواطنين والمدينة والاستماع لآرائهم واحتياجات المدينة والعمل على تلبيتها بحضور مدراء الدوائر ومخاتير ووجهاء المدينة وعدد من أبنائها.

وافتتح رئيس البلدية اللقاء مرحباً بالحضور ومقدم لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يكون شهر خير وبركة على أهلنا ومدينتنا والناس أجمعين، وبين أن الإدارة الحالية للبلدية قدمت خلال الأعوام السابقة "2020-2021-2023" مشاريع لصالح المدينة بقريب من 13 مليون دولار.

في ذات السياق م.فاخر الكرد مدير دائرة المشاريع أن قيمة المشاريع التي تم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثاء بلغت 3 مليون ونصف دولار حيث تم تنفيذ 22 مشروع لتطوير المدينة، وأضاف: بلغ إجمالي مساحة الاسفلت خلال المشاريع المنفذة للثلاث أعوام 32000م2، فيما بلغت مساحة بلاط الانترلوك 41000م2، وبين أن المشاريع تنوعت ما بين مشاريع بلاط، مشاريع تشغيلية، ومشاريع تطويرية.

من جانبه أفاد مدير دائرة المياه والصرف الصحي م.رضوان أبو كريم أن إجمالي تكلفة مشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة على مدار الأعوام الثلاثة 8600000$ مستعرضاً المشاريع التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تم حفر 6 آبار مياه جديدة في المنطقة الشرقية بقيمة 310000$، كذلك تركيب أنظمة تشغيل للطاقة الشمسية لأربع منشآت وهي خزان الأقصى، خزان البركة، مضخة الصرف الصحي بالبركة، وبئر المنتزه بقيمة 900000$ لتعمل على مدار الـ24 ساعة.

وفيما يتعلق بمجال الصرف الصحي أوضح أنه تم تمديد خطوط صرف صحي بطول 15 كم طولي في مناطق البطة، القسطل، المعترض بتكلفة إجمالية 800000$.

وفي مجال المياه أفاد أن تم تركيب خطوط مياه ناقلة وتوصيل خطوط بطول 32 كم طولي، بالإضافة لأعمال تطوير الخزانات الأربعة وتهيأتها وتجهيزها لاستقبال المياه المحلاة بقيمة إجمالية 5 مليون دولار، وأضاف: تم تنفيذ مشروعين حول شبكة مياه الأمطار بقيمة 800000$، فضلاً على مشروع تطوير شبكة المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار بالمعسكر بقيمة 790000$.

في الوقت ذاته أوضح رئيس قسم النظافة ساري الطواشي أن قيمة النفايات التي يتم جمعها من المدينة تتراوح بين 80-90 طن يومياً حيث تبلغ قيمة تكلفة فاتورة النظافة 220000 شيكل شهرياً، وأضاف ما يتم تحصيله من إيرادات النظافة خلال العام 2022 بلغ 142000 شيكل.

وبين أن تم إغلاق حوالي 95% من المكبات العشوائية وأهمها المكب العشوائي الموجود في محيط نقابة المهندسين، مشيراً أنه حالياَ يتم عمل دراسة لإدخال القطاع الخاص لجمع النفايات خاصة في المناطق المزدحمة بالسكان لتحسين الوضع البيئي للمدينة.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش والاستماع لاستفسارات المواطنين والرد عليها حيث سيتم دراستها والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات.