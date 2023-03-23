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الإدارة العامة للتجارة والمعابر تصدر الإحصائية الأسبوعية

23 آذار / مارس 2023 01:37

غزة - وكالة الرأي :

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني إحصائية عملها لحركة المعابر خلال الفترة الممتدة من 14 مارس حتى 20 مارس 2023.

وقالت الإدارة، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 2748شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1875 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و873 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والإنشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 179 شاحنة محملة بحديد الخردة والأثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.

 وبين التقرير أنه تم إدخال 253 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم 149 شاحنة ومعبر رفح 104 شاحنة.

 وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 4 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

 وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم ادخال, 13,901 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 14,486جراماً.

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