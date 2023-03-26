بلدية غزة تناقش خطتها التنموية للأعوام 2023-2026

غزة- وكالة الرأي

ناقشت بلدية غزة خلال ورشة عمل عقدتها في مركز رشاد الشوا الثقافي التابع لها، الخطة التنموية الاستراتيجية للأعوام 2023-2026، مؤكده أن الهدف من الورشه هو تحديد القضايا ذات الأولوية، والأهداف للأعوام الأربعة القادمة، وكذلك لقياس احتياجات المدينة والمواطنين من الخدمات.

وشارك في الورشة رئيس المجلس البلدي لبلدية غزة د. يحيى السراج، وعضو المجلس م. هاشم سكيك، ومدير وحدة التخطيط والاستثمار في البلدية م. ماهر سالم، وهو رئيس فريق التخطيط الأساسي ومنسق الخطة التنموية.

كما حضرها المدراء العامون في البلدية والمدراء، ورؤساء الأقسام أعضاء فريق التخطيط الأساسي ومنسقي اللجان التخصصية، وعدد من مهندسي البلدية وطواقمها، والاستشاري د. يونس المغير، وفريق المكتب الاستشاري، وأعضاء اللجان التنموية المختلفة، ومجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي ذات العلاقة.

وكان الهدف من ورشة العمل تحديد رؤية بلدية غزة حول القضايا ذات الأولوية من أجل تطوير خدماتها وأدائها وفق أهداف استراتيجية تخاطب الاحتياجات التنموية للمدينة، لتمكينها من إحداث تنمية مُستدامة وإيجاد واقع أفضل والنهوض به.

وأكد رئيس البلدية على أهمية تنفيذ مشاريع تنموية تحسن واقع المدينة وتعزز الاقتصاد المحلي وتخلق فرص عمل جديدة، من أجل تسريع عجلة التنمية الاقتصادية لخدمة المجتمع بطريقة أفضل بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأشاد السراج في كلمة خلال الورشة، بمشاركة الفئات المجتمعية المختلفة في إعداد الخطة التنموية الاستراتيجية كونهم فاعلين في عملية البناء والتطوير وإعداد الخطة واختيار البرامج والمشاريع التي تهم المدينة، والتي من شأنها أن تشكل علامة فارقة نحو الارتقاء بواقع أفضل.

بدوره استعرض م. ماهر سالم القضايا الخاصة بالمجالات التنموية التي أعدتها اللجان التخصصية، وتشمل القضايا ذات الأولوية وذلك بمشاركة فريق التخطيط الأساسي.

وبين سالم في كلمة خلال الورشة، أن هذه القضايا تمثل المجالات التخصصية الأربعة وهي؛ لجنة تنمية الاقتصاد المحلي، لجنة البيئة والبنية التحتية، لجنة التنمية الاجتماعية، لجنة الإدارة والحكم الرشيد، بالإضافة إلى اللجان ذات العلاقة، بهدف تقييم أهم القضايا التنموية ذات الأولوية في كل مجال من المجالات التنموية وصياغة الأهداف.

وأضاف: أن أبرز القضايا التي تمَّ تحديدها هي المياه، والصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، والطرق، والصحة العامة والبيئة، والنفايات وغيرها من القضايا.

من جهته، استعرض د. يونس المغير رؤية المدينة السابقة، وكذلك تلقى آراء المشاركين فيها، وخلص في النهاية إلى إعادة فريق التخطيط الأساسي صياغة الرؤية وفقًا لآراء المشاركين في الورشة.

واختار المجلس البلدي بالتصويت أولويات القضايا التي استعرضها المشاركين في ورشة العمل، وحدد أهدافها أيضاً.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي في تنفيذ المشاريع التنموية لبلدية غزة، ودفع مستوى عجلة التنمية الاقتصادية المحلية عبر الاستفادة من الإمكانيات والموارد البشرية في البلدية.

وكانت بلدية غزة أعلنت عن انطلاق الخطة التنموية المحلية للمدينة، للأعوام الأربعة القادمة 2023- 2026، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار.