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الاقتصاد تتفقد جهود تسهيل تصدير واستيراد الذهب عبر حاجز بيت حانون

26 آذار / مارس 2023 01:17

الاقتصاد تتفقد جهود تسهيل تصدير واستيراد الذهب عبر حاجز بيت حانون
الاقتصاد تتفقد جهود تسهيل تصدير واستيراد الذهب عبر حاجز بيت حانون

غزة - وكالة الرأي:

تفقد مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح أبو موسى سير العمل داخل حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

واطلع أبو موسى برفقة إبراهيم الكفارنة مدير مكتب الاقتصاد بمعبر بيت حانون، على الجهود المبذولة داخل المعبر وجهود طاقم الوزارة في تسهيل عملية تصدير واستيراد الذهب من داخل وخارج قطاع غزة.

والتقى أبو موسى خلال جولته التفقدية بمدير معبر بيت حانون شادي شبات، للاطلاع على التسهيلات التي تقدمها إدارة المعبر للمواطنين والتجار.

 وشكر أبو موسى الطواقم العاملة داخل حاجز بيت حانون ودورها في تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمسافرين والتجار.

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