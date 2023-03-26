الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على منشآت صناعية معدنية وتحويلية

غزة- وكالة الرأي :

نظمت طواقم الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على منشآت صناعية معدنية وتحويلية في محافظات قطاع غزة.

وقالت الإدارة إنه وفي إطار حرصها على دعم المنتج الوطني، وتشجيع الصناعات الفلسطينية والنهوض بها نظمت هذه الجولات التفقدية.

وقامت دائرة الرقابة الصناعية بجولات تفتيشية لعدد من المنشآت الصناعية خاصة بصناعة التوابل والبهارات بغرض المتابعة الدورية والرقابة عليها، ومتابعة ضمان سير العمل ضمن الشروط والتعليمات الفنية والصحية الالزامية وتحرير اخطارات صناعية لجميع المصانع المخالفة.

كما ونظم قسم الصناعات المعدنية في دائرة الرقابة الصناعية زيارة ميدانية لمصنع غاز للاطلاع على جودة الانتاج ومهارة الايدي العاملة في المصنع والتأكد من مطابقة فروش الغاز المنتجة من المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأكد رئيس قسم الصناعات المعدنية م. حسن الشاعر، على أهمية دعم المنتج الوطني، مشيداً بجودته التي تضاهي المنتجات المستوردة رغم العوائق بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما ونظم قسم الصناعات التحويلية جولات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية الخاصة بالصناعات الورقية والمنظفات والخياطة في محافظات غزة بغرض متابعة إجراءات تجديد الترخيص والمتابعة الدورية.

وزارت الطواقم 7 منشآت تم خلالها التحفظ على كمية من بلسم الشعر وسحب عينات عشوائية بغرض الفحص المخبري، والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.