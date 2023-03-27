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سلطة المياه توقّع مذكرة تفاهم مع لجنة زكاة الدرج

27 آذار / مارس 2023 11:34

سلطة المياه توقّع مذكرة تفاهم مع لجنة زكاة الدرج
سلطة المياه توقّع مذكرة تفاهم مع لجنة زكاة الدرج

غزة- وكالة الرأي

وقّع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، مذكرة تفاهم وتعاون في تنفيذ مشروع حفر بئر وتركيب محطة تحلية بالطاقة الشمسية في قطاع غزة، والممول من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية-الكويت والمنفذ من قبل لجنة زكاة الدرج.

وأفاد د.يوسف ابراهيم أن المشروع سيام تنفيذه في مسجد دار السلام الكائن منطقة المصلبة - حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بهدف تزويد هذه المنطقة بمياه صالحة للشرب، والذي سوف يؤثر على مستوى تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل إيجابي.

في حين قال مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا، إن المشروع يعتبر مشروعاً متكاملاً حيث سيتم تركيب نظام طاقة شمسية لاستمرار عمل المحطة والبئر على مدار الساعة.

فيما وجه أبو العبد العشي المدير التنفيذي في لجنة زكاة حي الدرج جزيل شكره وعرفانه لسلطة المياه وجودة البيئة لما قدمته من تسهيلات واجراءات فنية واتمام جميع الامور القانونية معتبرا اياها البوابة الحكومية لكافة المشاريع المتعلقة والمرتبطة بالمياه وحفر الآبار.

في حين جرت مراسم توقيع الاتفاقية وفقا للبرتوكول المتعارف عليه

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