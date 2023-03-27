بلدية دير البلح تستقبل وفد من الغرفة التجارية

ديرالبلح - وكالة الرأي:

استقبلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من الغرفة التجارية في إطار بحث آفاق التعاون والاطلاع على استعمالات المناطق في المنطقة الصناعية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة حاجة المنطقة الصناعية للتطوير حيث تبلغ المساحة الكلية لها 400 دونم، كما تم الاطلاع على استعمالات المناطق في المنطقة الصناعية وهي تجارية وتخزين، صناعات غذائية، صناعات كيميائية وبلاستيكية، صناعات إنشائية والإجراءات المتبعة لترخيص المصانع.

وذكروا ان المخطط التفصيلي للمنطقة حالياً قيد الإيداع حسب القرار رقم 27 وتبلغ الفترة المعتمدة للاعتراض 60 يوم من تاريخ نشر الإعلان.

وفي نهاية الزيارة تم الاطلاع على المخطط التفصيلي على لوحة إعلانات البلدية وآلية العمل بعد انتهاء فترة الإيداع.