وكالة الرأي الفلسطينية جبارين: حماس اتخذت قرارات لنصرة الأسرى والميدان سيشهدها وكالة الرأي الفلسطينية المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية المؤسسات الخيرية بغزة تقدم مساعدات بـ 2 مليون دولار أول أيام رمضان وكالة الرأي الفلسطينية لليوم الثالث: الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته حول نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق حملة "رحمة وتكافل" لدعم مرضى السرطان بغزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنـة الأسـرى تنظّم وقفة دعم وإسناد للأسير وليد دقة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى والعدل يشاركان أهالي الأسرى في اعتصامهم الأسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية الشعبيّة: الحكومة برام الله تتهرب من صرف مستحقات منتفعي الشؤون وكالة الرأي الفلسطينية "باتريوشكا غزاوية".. مبادرة لتدريب الأطفال على صنع ألعابهم وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة الأسرى": استقرار طفيف على حالة الأسير يعقوب قادري
أخبار » الأخبار الحكومية

الأسرى والعدل يشاركان أهالي الأسرى في اعتصامهم الأسبوعي

27 آذار / مارس 2023 01:37

الأسرى والعدل يشاركان أهالى الأسرى فى اعتصامهم الأسبوعي
الأسرى والعدل يشاركان أهالى الأسرى فى اعتصامهم الأسبوعي

غزة- وكالة الرأي

شارك بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، والمستشار أحمد الحته وكيل وزارة العدل أهالي الأسرى خلال اعتصامهم الأسبوعي صباح اليوم الإثنين، بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

حيث هنأ المدهون والحتة أهالي الأسرى بقدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن حالة من الألم يعيشها الأسرى المحرومون نتيجة البعد والحرمان، تزداد وتيرتها مع دخول الشهر الفضيل، حيث يفتقد الأسير عائلته وأهله وأحبابه، مع استمرار الاحتلال في التضييق على الأسرى وعدم السماح لهم بممارسة الشعائر الدينية خلال الشهر الفضيل.

وأكد المستشار الحتة خلال كلمته في الوقفة التضامنية عن تضامن ودعم وزارته مع الأسرى داخل سجون الاحتلال وذويهم، مشيرا أن معركة الأسرى الأخيرة وانتصارهم دليل على إصرارهم على المواجهة، وقدرتهم على الصمود في وجه مخططات الاحتلال التي تهدف للتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وطالب الحتة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف وقفة جادة من أجل الإفراج عن كافة الأسرى وخاصة الأسرى المرضي منهم، والنظر إلى حالة الأسير وليد دقة الذي يعاني من سرطان تلف النخاع وتدهور وضعه الصحي  بعد أن تعرض لإهمال طبي ممنهج ومتعمد.

الأسرى والعدل يشاركان أهالى الأسرى فى اعتصامهم الأسبوعي 35d06314-3c8e-45f7-80fb-74f94f3c6660 175af4ff-3b41-44f9-9ee8-50bb408a01f8 9d25ee93-99d4-48f2-ba50-b6b49d8a1443
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟