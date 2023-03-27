الأسرى والعدل يشاركان أهالي الأسرى في اعتصامهم الأسبوعي

غزة- وكالة الرأي

شارك بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، والمستشار أحمد الحته وكيل وزارة العدل أهالي الأسرى خلال اعتصامهم الأسبوعي صباح اليوم الإثنين، بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

حيث هنأ المدهون والحتة أهالي الأسرى بقدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن حالة من الألم يعيشها الأسرى المحرومون نتيجة البعد والحرمان، تزداد وتيرتها مع دخول الشهر الفضيل، حيث يفتقد الأسير عائلته وأهله وأحبابه، مع استمرار الاحتلال في التضييق على الأسرى وعدم السماح لهم بممارسة الشعائر الدينية خلال الشهر الفضيل.

وأكد المستشار الحتة خلال كلمته في الوقفة التضامنية عن تضامن ودعم وزارته مع الأسرى داخل سجون الاحتلال وذويهم، مشيرا أن معركة الأسرى الأخيرة وانتصارهم دليل على إصرارهم على المواجهة، وقدرتهم على الصمود في وجه مخططات الاحتلال التي تهدف للتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وطالب الحتة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف وقفة جادة من أجل الإفراج عن كافة الأسرى وخاصة الأسرى المرضي منهم، والنظر إلى حالة الأسير وليد دقة الذي يعاني من سرطان تلف النخاع وتدهور وضعه الصحي بعد أن تعرض لإهمال طبي ممنهج ومتعمد.