وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تصدر الإحصائية الأسبوعية لحركة المعابر وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تضبط وتتلف 120 دجاجة مريضة وكالة الرأي الفلسطينية جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد عمير لولح وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تضبط 2470 قطعة مفرقعات شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط 1500 لتر عصير مخالف بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية حقائق وأرقام عن مرضى السرطان في غزة خلال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المؤتمر الشعبي يدين منع الاعتكاف بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يتفقد سير العمل بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية أحكام قضائية بحق 3 مدانين بحيازة مواد مخدّرة
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تصدر الإحصائية الأسبوعية لحركة المعابر

28 آذار / مارس 2023 02:31

الاقتصاد تصدر الإحصائية الأسبوعية لحركة المعابر
الاقتصاد تصدر الإحصائية الأسبوعية لحركة المعابر

غزة - وكالة الرأي:

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني إحصائية عملها لحركة المعابر خلال الفترة الممتدة من 21 مارس 2023حتى 27 مارس 2023.

وقالت الإدارة، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 2477 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1769 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و708 شاحنات عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 152 شاحنة محملة بحديد الخردة والأثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.

وبين التقرير أنه تم إدخال 216 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 4 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم إدخال، 14532 جراماً من الذهب والمجوهرات، وتصدير 27533 جراماً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعية حول الأمن الرقمي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟