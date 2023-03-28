الاقتصاد تصدر الإحصائية الأسبوعية لحركة المعابر

غزة - وكالة الرأي:

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني إحصائية عملها لحركة المعابر خلال الفترة الممتدة من 21 مارس 2023حتى 27 مارس 2023.

وقالت الإدارة، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 2477 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1769 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و708 شاحنات عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 152 شاحنة محملة بحديد الخردة والأثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.

وبين التقرير أنه تم إدخال 216 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 4 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم إدخال، 14532 جراماً من الذهب والمجوهرات، وتصدير 27533 جراماً.