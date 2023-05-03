رئيس سلطة المياه يهنئ أبو ندى بالمنصب الجديد

غزة- وكالة الرأي

هنأ رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د.خالد أبو ندى بتوليه المنصب الجديد .

جاء ذلك، خلال زيارة رئيس سلطة المياه لمقر وزارة التربية والتعليم، متمنياً له التوفيق والسداد بالمرحلة المقبلة، كون وزارة التربية والتعليم العالي حاضنة كبيرة وجامعة لكافة المؤسسات التعليمية في قطاع غزة.

في حين اعتبر د.خالد أبو ندى أن الزيارة تمثل بادرة طيبة كونهم أول المهنئين بالمنصب الجديد.

وتم خلال اللقاء تسليم الطبعة الاولى من نسخة الاطلس البيئي الذي انتجته سلطة المياه وجودة البيئة ، والذي يعتبر انجازاً وطنياً وقومياً.

و أوضح د. ابراهيم أن الأطلس البيئي سيتم توزيعه على كافة مراكز صناع القرار في حين يمثل نتاج عمل مضني وجهد كبير خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة الحالية على إنتاج الاطلس التفاعلي وسيتم توفير ميزة تحميل الاطلس البيئي بشكل الكتروني وليس تصفح فحسب، خلال الفترة المقبلة.