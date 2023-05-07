رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يزور الجامعة الاسلامية

غزة- وكالة الراي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم رئيس الجامعة الاسلامية أ.د.ناصر فرحات وذلك لبحث وتعزيز التعاون المشترك وتسليمهم نسخة من الاطلس البيئي.

وجاءت الزيارة لتوضيح ماهية الاطلس البيئي واهدافه واهميته، بالاضافة الى ضرورة وجود نسخة لدى المكتبات المركزية الموجودة في قطاع غزة، بما فيها المكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية حيث تم تزويدها بأكثر من 5 نسخ ليتم الاستفادة منها من قبل الطلاب والطالبات في فرعي الجامعة.

بدوره، أثنى رئيس الجامعة الاسلامية أ.د.ناصر فرحات على الزيارة، وعلى الانجاز الرائع والوطني الذي تم انتاجه من قبل سلطة المياه وجودة البيئة ولما سيتم اضافته واثرائه على كل المستفيدين سواء طلبة او خريجين او باحثين او اكاديميين.

من جهته ، أشار مدير مشروع الاطلس البيئي م.د.محمد النجار أن الاطلس البيئي هو باكورة أعمال قادمة سيتم انتاجها بالفترة المقبلة، بما فيها انتاج الاطلس التفاعلي.

