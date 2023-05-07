وكالة الرأي الفلسطينية "داخلية رفح" تُصدر أكثر من 3 آلاف معاملة خـلال أبريل وكالة الرأي الفلسطينية "مديرية داخلية غزة" تُنجز أكثر من 12 ألف معاملة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية داخلية خانيونس تُنجز أكثر من 6 آلاف معاملة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" شمال غزة تُنفذ 533 مهمة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية "العدل "تطالب بالإفراج العاجل عن الأسير المريض وليد دقة وكالة الرأي الفلسطينية " العمل الحكومي "يهنئ القائد الوطني جبر عمار بسلامة العودة لغزة وكالة الرأي الفلسطينية مالية رام الله تعلن عن صرف رواتب الموظفين عن شهر إبريل وكالة الرأي الفلسطينية "حماية البيئة" تشارك بورقة بحثية للحد من الجرائم البيئية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسلم النائب عماد العدوان للسلطات الأردنية
أخبار » الأخبار الحكومية

لتسليم نسخ من الاطلس البيئي

رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يزور الجامعة الاسلامية

07 آيار / مايو 2023 12:02

345614809_916917686230079_5419319307744067775_n
345614809_916917686230079_5419319307744067775_n

غزة- وكالة الراي 
زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم رئيس الجامعة الاسلامية أ.د.ناصر فرحات وذلك لبحث وتعزيز التعاون المشترك وتسليمهم نسخة من الاطلس البيئي.

وجاءت الزيارة لتوضيح ماهية الاطلس البيئي واهدافه واهميته، بالاضافة الى ضرورة وجود نسخة لدى المكتبات المركزية الموجودة في قطاع غزة، بما فيها المكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية حيث تم تزويدها بأكثر من 5 نسخ ليتم الاستفادة منها من قبل الطلاب والطالبات في فرعي الجامعة.

بدوره، أثنى رئيس الجامعة الاسلامية أ.د.ناصر فرحات على الزيارة، وعلى الانجاز الرائع والوطني الذي تم انتاجه من قبل سلطة المياه وجودة البيئة ولما سيتم اضافته واثرائه على كل المستفيدين سواء طلبة او خريجين او باحثين او اكاديميين.

من جهته ، أشار مدير مشروع الاطلس البيئي م.د.محمد النجار أن الاطلس البيئي هو باكورة أعمال قادمة سيتم انتاجها بالفترة المقبلة، بما فيها انتاج الاطلس التفاعلي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟