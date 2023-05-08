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جودة البيئة تسلم نسخة من الأطلس البيئي لجامعة الازهر

08 آيار / مايو 2023 12:18

سلطة المياه تسلم نسخة من الأطلس البيئي لجامعة الازهر
سلطة المياه تسلم نسخة من الأطلس البيئي لجامعة الازهر

غزة- وكالة الرأي
زار وفد من سلطة المياه وجودة البيئة، مقر جامعة الازهر بغزة، برئاسة مدير عام وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا ، ومدير مشروع الاطلس البيئة م.د.محمد النجار،  ومسؤول العلاقات العامة والاعلام وسام قشطة.

وجاءت الزيارة في إطار اعتبارات بروتوكولية لتقديم نسخ من الاطلس البيئي لكلا من رئاسة الجامعة والشؤون الاكاديمية وكلية الهندسة ومعهد المياه والبيئة والمكتبة المركزية للجامعة.

 وأفاد مدير مشروع الاطلس البيئي م.د.محمد النجار، أن الأطلس يتميز بعدة مميزات بحثية يمكن للطلبة الاستفادة منها وذلك من خلال وجود خاصية مسح كود QR وذلك بمجرد مسح الكود يمكنه الوصول للخريطة وبجودة عالية والاستفادة منها، كما يمكن تصفح الأطلس بشكل واضح وكبير من خلال زيارة الموقع الالكتروني لسلطة المياه وجودة البيئة.

في حين أثنى نائب رئيس جامعة الازهر للشؤون الأكاديمية أ.د.أسامة فايز زين الدين على الزيارة وتقديمهم نسخ الأطلس البيئي وذلك لاثراء الجامعة بالمعلومات القيّمة المقدمة من خلاله، مفيداً أن الجامعة على أتم الاستعداد والجهوزية لتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة وسلطة المياه وجودة البيئة.

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