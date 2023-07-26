النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2581) الاربعاء 26/7/2023

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الحراك الشعبي بالقدس يدعو للاعتكاف بالأقصى لصد اقتحام "خراب الهيكل "



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وسط احتجاجات عارمة الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلات تقيد صلاحيات القضاء

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حملة اعتقالات بالضفة والقدس تخللتها اشتباكات ومواجهات

بالفيديو أجهزة أمن السلطة تختطف مطاردا للاحتلال في جنين

جريمة قتل جديدة في طمرة بالداخل المحتل ضحيتها شاب ثلاثيني

17 عملًا مقاومًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الضفة

الحراك الشبابي يعلن عن ليلة غضب في القدس ويدعو للتصدي لـ "مسيرة الأعلام"

صحيفة القدس

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فلسطين اليوم

الأقصى لا يزال في خطر الشيخ عكرمة صبري : الاحتلال يصدر أزماته الداخلية بتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى وعلينا شد الرحال لحمايته



بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست

الاحتلال يتحدث عن عملية عسكرية جديدة في جنين …فما تفاصيلها؟

وسط اشتباكات مسلحة لصد الاقتحامات …مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

أجهزة السلطة تختطف المطارد ملايشة في جنين



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