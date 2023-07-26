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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2581) الاربعاء 26/7/2023

26 تموز / يوليو 2023 10:22

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2581)  الاربعاء 26/7/2023

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  • 2002م كتائب شهداء الأقصى تغتال حاخاماً صهيونياً و تصيب مستوطناً آخر في مستوطنة "إيلي زاهاف" شمال الضفة الغربيّة  
  • 1994 طعن مستوطنة يهودية في مدينة القدس المحتلة.
  • 1983م اقتحم الجيش "الإسرائيلي" جامعة الخليل وبدأ بإطلاق النار على الطلبة مما تسبب في مذبحة بين صفوف الطلبة، حيث سقط العشرات من الطلبة بين شهيد وجريح وتم إغلاق الجامعة من قبل سلطات الاحتلال.
  • 1979 الموساد الصهيونيّ يغتال زهير محسن، رئيس الدائرة العسكريّة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، في مدينة كان بفرنسا .
  • 1970 الأردن يعلن موافقته على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز (1914 - 2001) لحل النزاع بين العرب والدولة اليهودية.
  •  1948م تنفيذ عملية شوتير الشهيرة حيث اشترك في هذا الهجوم "لواء كرمي ولواء الكسندروني ولواء غولاني" وكانت العملية عبارة عن هجوم واسع على قرى المثلث التي تقع جنوب مدينة حيفا وقد استولت هذه العصابات على جميع القرى.
  • 1926 أول مؤتمر لجمعيات الشبان المسلمين في مدينة نابلس
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