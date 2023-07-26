النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2581) الاربعاء 26/7/2023
أخبار فلسطينية
- عباس يجتمع مع قيادة حماس على هامش زيارته لتركيا
- دعوات فلسطينية لـ”النفير” وحماية المسجد الأقصى من “مسيرة الأعلام” التهويدية
- قوات الاحتلال تقتحم 3 مخيمات في طولكرم ونابلس وأريحا وتدمر أجزاء واسعة منها
- اشتية: المجتمع الإسرائيلي يدفع ثمن صمته على “جرائم” حكومته المتطرفة- (فيديو)
- مسؤول: عباس يترأس اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة
- الجهاد: الأجهزة الأمنية تعتقل أحد أبرز قادة سرايا القدس في جنين
- أجهزة السلطة تختطف المطارد ملايشة في جنين
أخبار إسرائيلي
- نتنياهو في مأزق كبير.. "إصلاح القضاء" يهدد أمن إسرائيل
- جماعات يهودية من سبع دول توحد صفوفها ضد معاداة السامية
- الكنيست يصادق على قانون "لجان القبول"
- إضعاف القضاء: غالبية الإسرائيليين يخشون من حرب أهلية وتضرر الوضع الأمني
- أوستن يحث غالانت على مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة
- إضعاف القضاء: غالبية الإسرائيليين يخشون من حرب أهلية وتضرر الوضع الأمني
اخبار دولية
- التعاون الإسلامي تعلن تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة
- فرنسا تؤكد لإسرائيل تمسكها بـ«المبادئ الديمقراطية»
- واشنطن لن توقف أو تقلص المساعدات العسكرية لإسرائيل
- وزير الدفاع الأمريكي يحث إسرائيل على مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
- إردوغان وعباس بحثا التصعيد الإسرائيلي والحوار الفلسطيني في القاهرة
- التعاون الإسلامي" تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان في نابلس
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- عباس يجتمع مع قيادة حماس على هامش زيارته لتركيا
- دعوات فلسطينية لـ”النفير” وحماية المسجد الأقصى من “مسيرة الأعلام” التهويدية
- السجون الإسرائيلية تتجه إلى الاشتعال.. ستة أسرى يخوضون إضرابات عن الطعام والمرضى يعانون أوضاعا خطيرة
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في نابلس- (فيديو وصور)
- إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب نابلس- (صور وفيديو)
- قوات الاحتلال تقتحم 3 مخيمات في طولكرم ونابلس وأريحا وتدمر أجزاء واسعة منها
- اشتية: المجتمع الإسرائيلي يدفع ثمن صمته على “جرائم” حكومته المتطرفة- (فيديو)
- مسؤول: عباس يترأس اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة
- وزارة “شؤون المرأة” تندد بالتضييق على الأسيرتين شاهين وجرادات.. وأسرى “النقب” يحتجون على تفاقم أوضاعهم
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الشرق الأوسط
- واشنطن لن توقف أو تقلص المساعدات العسكرية لإسرائيل
- فرنسا تؤكد لإسرائيل تمسكها بـ«المبادئ الديمقراطية»
- وزير الدفاع الأميركي يحث إسرائيل على مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
- توقيف بهائيين في إيران بتهمة «التجسس» لإسرائيل
- إردوغان وعباس بحثا التصعيد الإسرائيلي والحوار الفلسطيني في القاهرة
الغد الأردنية
- نتنياهو في مأزق كبير.. "إصلاح القضاء" يهدد أمن إسرائيل
- الحراك الشعبي بالقدس يدعو للاعتكاف بالأقصى لصد اقتحام "خراب الهيكل"
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الاهرام المصرية
- رئيس وزراء فلسطين يؤكد دور مصر المحوري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه
- قيادي فلسطيني لوفد أمريكي: إسرائيل تقوم بوأد فرص الحلول السياسية من خلال الاستيطان وفرض وقائع على الأرض
الاخبار اللبنانية
الشرق القطرية
- وسط احتجاجات عارمة الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلات تقيد صلاحيات القضاء
الشروق المصرية
- تحذير من حرب أهلية في إسرائيل بعد تصويت الكنيست على تعديل النظام القضائي
- جماعات يهودية من سبع دول توحد صفوفها ضد معاداة السامية
- تحذير من حرب أهلية في إسرائيل بعد تصويت الكنيست على تعديل النظام القضائي
- الكويت تدعو المجمتع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه وقف الاعتداءات على الفلسطينيين
- وزير الدفاع الأمريكي يحث إسرائيل على مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
- مصدر فلسطيني: عباس أعطى ضوءا أخضر لتشكيل حكومة وحدة مع حماس
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- 26 تموز (يوليو)
- 2004م قواتٌ صهيونيّة خاصة تنفّذ عمليّة اغتيال استهدفت خمسةً من كوادر كتائب شهداء الأقصى في طولكرم ، و الشهداء هم : هاني عويضة قائد المجموعة ، مهدي طنبور ، سعيد أبو قمر ، أحمد بروق ، و عبد الحسن شديد . و استشهد أيضاً خلال العمليّة طفلٌ فلسطينيّ
- 2002م كتائب شهداء الأقصى تغتال حاخاماً صهيونياً و تصيب مستوطناً آخر في مستوطنة "إيلي زاهاف" شمال الضفة الغربيّة
- 1994 طعن مستوطنة يهودية في مدينة القدس المحتلة.
- 1983م اقتحم الجيش "الإسرائيلي" جامعة الخليل وبدأ بإطلاق النار على الطلبة مما تسبب في مذبحة بين صفوف الطلبة، حيث سقط العشرات من الطلبة بين شهيد وجريح وتم إغلاق الجامعة من قبل سلطات الاحتلال.
- 1979 الموساد الصهيونيّ يغتال زهير محسن، رئيس الدائرة العسكريّة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، في مدينة كان بفرنسا .
- 1970 الأردن يعلن موافقته على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز (1914 - 2001) لحل النزاع بين العرب والدولة اليهودية.
- 1948م تنفيذ عملية شوتير الشهيرة حيث اشترك في هذا الهجوم "لواء كرمي ولواء الكسندروني ولواء غولاني" وكانت العملية عبارة عن هجوم واسع على قرى المثلث التي تقع جنوب مدينة حيفا وقد استولت هذه العصابات على جميع القرى.
- 1926 أول مؤتمر لجمعيات الشبان المسلمين في مدينة نابلس